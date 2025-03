Ismét kikaptunk a törököktől: oda a két és fél éves hazai veretlenség és az A-ligás tagság az NL-ben

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ AZ A-LIGÁÉRT, VISSZAVÁGÓ

MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 0–3 (0–2)

Budapest, Puskás Aréna, 59 236 néző. Vezette: Zwayer (német)

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Fiola (Nego, a szünetben), Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 60.) – Bolla B., Dárdai B. (Nikitscher, a szünetben), Vécsei (Csoboth, 74.), Kerkez – Szoboszlai, Gazdag D. (Tóth A., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Elmali, Bardakci, Akaydin, Müldür – Yüksek (Özcan, a szünetben), Calhanoglu – Aydin (Gül, 71.), Güler (Kahveci, 64.), K. Yildiz (Akcicek, 82.) – Bardakci (Yilmaz, 64.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: Calhanoglu (37. – 11-esből), Güler (39.), Bardakci (90.)

A párharc győztese: Törökország, kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Végre újra hazai válogatott meccs! Régen volt már november 19., amikor legutóbb a Puskás Arénában szurkolhattak a magyar futballrajongók a nemzeti csapatnak. Annak a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsnek (1–1) az utolsó mozzanatából, Szoboszlai Dominik amilyen szemtelen, olyan parádés panenkás tizenegyesgóljából erőt lehetett meríteni erre a mérkőzésre is. A drukkereket a jelek szerint nem tántorította el, hogy az NL-osztályozó első mérkőzését 3–1-re elveszítette a magyar nemzeti csapat Törökországban, természetesen ezúttal is megtöltötték a Puskás Arénát, ahol 2022 szeptembere óta nem talált legyőzőre a Marco Rossi szövetségi kapitány irányította együttes. Ezúttal viszont mindenki tisztában volt azzal, hogy a veretlenségi sorozat meghosszabbítása még nem feltétlenül jelenti a célok elérését, hiszen kétgólos hátrányt kellett ledolgozni. Ehhez adott pluszerőt az is, hogy meg lehetett ünnepelni méltón a hatalmas mérföldkőhöz érkezést, hiszen az isztambuli osztályozó volt válogatottunk 1000. hivatalos mérkőzése, de arra idegenben került sor, most hazai pályán lehetett emlékezni a korábbi nagy sikerekre és az 1902 óta megtett nagy útra, a Puskás Aréna óriáskivetítőjén megható képsorok idézték meg nagy idők nagy magyar góljait.

Három helyen változtatott a csütörtöki, isztambuli kezdőcsapaton Marco Rossi, egyben újoncot avatott Dárdai Bence személyében, aki ugyanúgy a 18-as mezszámban lépett pályára, mint édesapja, Dárdai Pál akkor, amikor a Hertha BSC-hez szerződött. A másik változtatás szintén a középpálya közepén történt (ahonnan ugyebár sérülés miatt kiesett előbb Callum Styles, majd eltiltás miatt Schäfer András is), a Paksi FC játékosa, Vécsei Bálint került be, aki csaknem napra pontosan két éve, 2023. március 27-én volt legutóbb válogatott (akkor 3–0-ra nyert a csapat Bulgária ellen Európa-bajnoki selejtezőn, épp ő szerezte az első gólt). Sajnos beigazolódtak azok a félelmek, miszerint a visszavágón sem tudja vállalni a játékot az épp Törökországban, a Galatasaraynál légióskodó Sallai Roland, az ő posztján az első meccsen Nagy Zsolt játszott, aki viszont öt sárga lap miatt az eltiltását tölti, így most Gazdag Dániel kapott lehetőséget Varga Barnabás mögött, Szoboszlai Dominik mellett. A szokásos 3–4–2–1-es rendszer volt ez, de gyakran állt át a csapat 4–2–3–1-es formációra, amelyben Fiola Attila, Willi Orbán, Dárdai Márton és Kerkez Milos alkotta a védőnégyest, és Bolla Bendegúz volt a jobbszélső támadó. Sőt, olykor 4–4–2-es felállás is kirajzolódott, olyankor Gazdag Dániel ment fel Varga Barnabás mellé. S a 4. percben majdnem összejött a vezetés: Szoboszlai Dominik ívelt középre a bal oldalról, a hosszún Gazdag Dániel levette a labdát, középre lőtte, ahol Varga Barnabás tette bele a lábát, de nem tudta irányítani, a kapu mellé pattant róla a labda.

A 10. percben némiképp szokatlan jelenet miatt állt a játék, bár az utóbbi időben lehetett már rá látni példát külföldön: akkor ment le a nap, és a muszlim böjtöt, a ramadánt tartó török játékosoknak a napfelkelte óta először adódott alkalmuk ételt magukhoz venni, erre kaptak pár perc lehetőséget.

Az első negyedóra a magyar válogatotté volt, a vendégek nem tudtak veszélyeztetni, pedig papíron erősödtek is a csütörtöki meccs óta, hiszen visszatérhetett Vincenzo Montella szövetségi kapitány csapatába Arda Güler, a Real Madrid sztárja. Igaz, a törököknek nem kellett feltétlenül kockázatot vállalniuk, ők játszhattak kivárásra. A 27. percben viszont kis híján sikerült egyet faragni a hátrányon, amikor Gazdag Dániel ziccerben tört kapura, sajnos olyan gólt akart rúgni, amilyet Wolverhamptonban szerzett az angolok elleni 4–0 során, de nyolcméteres finom emelését követően a kilépő Ugurcan Cakir kapus jobb kézzel stoppolta a labdát. A 29. percben pedig remekül megiramodott Szoboszlai, szinte már gólhelyzet volt, de az őt lerántó Ismail Yuksek csak sárga lapot kapott. A 24 méterről járó szabadrúgásból aztán a Liverpool ásza a léc tetejét találta el a labdával.

A következő percekben eldőlt a párharc két gyors török góllal: előbb tizenegyeshez jutottak a vendégek, miután Kerem Aktürkoglu passza után Fiola Attila buktatta Ismail Yukseket, Hakan Calhanoglu pedig kíméletlen ítéletvégrehajtónak bizonyult. S még magához sem tért a csapat a sokkból, amikor két perccel később Arda Güler nézte meg magának Dibusz Dénes kapujának jobb alsó sarkát, és oda is lőtte a labdát tíz méterről. Ahogy Isztambulban négy, most két perc alatt kapott a csapat két olyan ütést, amely földre vitte.

Abban a tudatban kellett lejátszani a második félidőt, hogy az A-ligában maradásra nincs reális esély, így akár még kísérletezésre is lehetőség nyílhat, bár az 52. percben Calhanoglu életerős lövése (Dibusz védett) jelezte, hogy a nagyobb különbségű vereséget sem feltétlenül érdemes kockáztatni. A második játékrész második fele nem tartogatott már sok izgalmat, jobbára a pálya közepén zajlottak az események, a játékosok a biztonsági passzokra törekedtek. A magyar csapatban nem volt meg az átütőerő, a törökök pedig nem törték össze magukat azért, hogy még jobban kiszolgálják a vendégszektorban helyet foglaló, kisszámú szurkolótáborukat. Ők már megkapták azt, amiért jöttek, a sztároknak pedig hosszú még az idény, többen még a Bajnokok Ligájában is érdekeltek. A meccs leült, a magyar szurkolótábor ettől függetlenül a lefújásig ugyanazzal a lelkesedéssel támogatta a csapatot, mint a kezdőrúgás pillanatában, pedig megszakadt a 2022 szeptembere óta tartó hazai veretlenségi sorozat is. Igazi okuk az ünneplésre a törököknek volt, akik először jutottak fel az A-ligába, de ezzel együtt még hátravolt a feketeleves, ugyanis a 90. percben újabb vendéggól született Abdülkerim Bardakci révén…

Két gyönyörű ciklust töltött el egymás után a Nemzetek Ligája A-ligájában, a legjobbak között a magyar válogatott, több emlékezetes mérkőzést játszva ott Európa legerősebb csapatai ellen, most egy szintet vissza kell lépnie, a folytatás a B-ligában jön majd. Előtte még következik egy sokkal fontosabb sorozat júniustól, a világbajnoki selejtező, immár arra kell fókuszálni. 0–3



A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA-OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország 3–1

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország 0–3

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország