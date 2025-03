Szalai Attila: Fantasztikus éveket töltöttem Isztambulban, ezért is különleges számomra ez a meccs

– Milyen érzésekkel tért vissza, talán mondhatjuk így, hosszabb kihagyás után a magyar válogatott keretébe?

– Boldog vagyok, hogy itt lehetek – mondta a Rams Park sajtótermében az első újságírói kérdésre Szalai Attila, a belga Standard Liege 27 éves, 46-szoros válogatott védője, aki legutóbb 2024 nyarán, az Európa-bajnokságon, Skócia ellen lépett pályára címeres mezben. − Kimondottan nehéz időszakon vagyok túl, de úgy gondoltam, a mentalitásom átsegíthet a kritikusabb időszakon. Mindig is hittem a kemény munkában, nagyon odafigyeltem arra, hogy pozitív maradjak. Természetesen hálás vagyok Marco Rossinak, amiért itt lehetek, mindig óriási büszkeség a magyar válogatotthoz tartozni, ez most is így van.

– Ismerős közegbe érkezett, hiszen jól ismeri Isztambult, igaz, most a Galatasaray otthonában beszélgetünk, ön pedig a városi rivális Fenerbahce játékosa volt.

– Igen, fantasztikus éveket töltöttem Isztambulban, ezért is különleges érzés ez nekem, sok élménnyel gazdagodtam, amikor ebben a városban éltem és futballoztam.

– Belgiumban talán nincs igazán szem előtt, de azt tudjuk, hogy többet játszik, mint korábban Németországban – hogy érzi magát?

– Örülök, hogy újra pályán lehetek, nyilvánvalóan ez volt a legfontosabb számomra, újra futballistának érzem magam. A belga bajnokság nagyon küzdelmes, sok hasznos tapasztalatot szerezhetek ott is.

– Milyen szerepet kaphat a törökök elleni párharcban?

– Úgy készülök, mint máskor: ha lehetőséget kapok, igyekszem tudásom legjavát nyújtani, szívvel-lélekkel küzdök a győzelemért. Mi egy család vagyunk, és ebből a szempontból mindegy, hogy a pályán vagyunk-e vagy azon kívül. Támogatjuk, biztatjuk, segítjük egymást, és biztos vagyok benne, hogy ez így lesz csütörtök este is.

– Visszatérve még a Fenerbahcéban töltött időszakára: egy korábbi csapattársát, Arda Gülert azóta már az egész világ megismerhette.

– Fantasztikus sztori az övé! Természetesen jól emlékszem, amikor tizenhat évesen odakerült a csapatunkhoz, nagyjából úgy nézett ki, mint a kisujjam, kicsi és vékony volt, de ahogyan a labdához ért… Egyértelmű volt, hogy kivételes technikai érzéke van, ám ez a modern futball, itt nem elég ügyesnek lenni: a mentalitása, az akaratereje is kellett ahhoz, hogy a világ egyik legjobb klubja szerződtesse. Mit mondhatnék róla? A Real Madrid játékosa, ebben minden benne van. Örülök, ha újra találkozom vele, és bevallom, annak is, hogy a csütörtöki mérkőzésen eltiltás miatt nem játszhat…

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence* (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

*Sallai Roland és Dárdai Bence sérülés miatt az első, isztambuli meccsen biztosan nem játszik.

A TÖRÖK VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor)

Középpályások: Atakan Karazor (Stuttgart – Németország), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave – Portugália), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)

Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (Porto – Portugália), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Benfica – Portugália)

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország