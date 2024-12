Kispályás futballtornán emlékeztek Fehér Miklósra

Potyogtak a könnyek, amikor a győri Magvassy Mihály Sportcsarnokban a hatalmas kivetítőn megjelent a húsz éve, huszonnégy esztendős korában elhunyt, 25-szörös válogatott Fehér Miklós fotója. Eközben kedvenc dala, a Bikini együttes Közeli helyeken című slágere szólt a hangszórókból. Húsz éve ez a dal kísérte utolsó útjára a portugál Benficában futballozó, a Vitória elleni bajnoki mérkőzésen összeeső és a szívmegállás miatt e világról távozó labdarúgót, akire szombaton kispályás tornán emlékeztek Győrben. A rendezvényen korábbi remek játékosok vettek részt, így a 108-szoros válogatott Király Gábor, vagy a Ferencváros legendája, Lipcsei Péter, és sokan mások.

Fehér Miklós barátai is csapatot alkottak a tornán (Fotó: Nagy Gábor)

Az eseményt Pintér Bence, Győr polgármesterének köszöntője vezette be, majd a hatvankilenc éves Fehér Miklós, az elhunyt labdarúgó édesapja elcsukló hangon köszönte meg a szervezést, az emlékgálán szereplő futballisták és persze a nézők részvételét. A játékos édesapja beszélt arról, hogy noha húsz év eltelt, nehezen gyógyulnak a sebek a szívekben, s leginkább akkor szakadnak fel az érzelmek, amikor évforduló, vagy éppen az emlékgála következik. A 79-szeres válogatott Nuno Gomes videóüzenetben köszöntötte a családot, Fehér Miklós édesanyját, Orsolya húgát és édesapját, s persze elmondta, hogy soha nem feledi el magyar barátját. Szintén videón keresztül üzent Törökországból a válogatott jelenkori támadója, Sallai Roland is.

Király Gábor arról is nosztalgiázott, ahogy a vonaton összebarátkozott Fehér Miklóssal (Fotó: Nagy Gábor)

Király Gábor régi emléket elevenített fel lapunknak: ők ketten már a korosztályos válogatottakban is együtt szerepeltek, s a kapus Szombathelyről indulva vonattal utazott a fővárosba, Győrben pedig Fehér Miklós is felszállt a szerelvényre, és ezeken az utakon lett erős a barátságuk is. Lipcsei Péter a légiósévek kezdetén egyengette Fehér Miklós útját: „Bár Miki húsz éve nincs közöttünk, a kapcsolatom megmaradt az édesapjával és a családjával. Amikor Portóba került, úgy tekintettem rá, mint a fiamra, és természetesen amikor csak lehetett, segítettem neki a beilleszkedésben.”

Ott volt az emléktornán, ám nem lépett pályára Stark Péter, az elhunyt futballista legjobb barátja: „Ha csak tehetem, kivonom magam a magyar futballból… Most is csak Miki miatt vagyok itt. Inkább az írással foglalkozom, mostanában jelent meg a harmadik könyvem, az elsőt viszont éppen a legjobb és feledhetetlen emlékű barátom tiszteletére írtam.”

Priskin Tamásnak (jobbra) Fehér Miklós volt a példaképe (Fotó: Nagy Gábor)

A szintén korábbi magyar válogatott Priskin Tamás különleges útravalót elevenített fel: „Amikor az ETO felnőttkeretéhez kerültem, Miki már külföldön futballozott. Beléptem az öltözőbe, és Stark Péter azt mondta, te leszel Miki utódja. Jólesett a dicséret, annak tükrében különösképpen, hogy Fehér Miklós volt a példaképem.”

Az emlékgálán a Fehér Miklós Barátai, az NB I-es All Star válogatott, a magyar öregfiúk-válogatott, s az ETO öregfiúkcsapata mérkőzött, ám hogy csak a játék és az emlékezés volt fontos, azt bizonyítja: ezen a tornán nem hirdettek győztest.