„Valami hiányzik még” – Marco Rossi az otthonában elmondta az NS-nek, ezért maradt a posztján

– A Boráros tér közelében ülünk, egyszerűen, ízlésesen berendezett, Dunára néző emeleti lakásában. Szereti a környéket?

– Amire szükségem van, minden elérhető a közelben, ráadásul feleségem, Mariella örömére erkélyünkről szép kilátás nyílik a folyóra. A HÉV robogása időnként behallatszik, de engem egyál­talán nem zavar. Szeretek sétálni a városban, legszívesebben gyalog indulok el itthonról. Ha járni akarok egyet, közel a Váci utca, a Duna-part, olyan is előfordul, hogy elmegyek Pippo barátom éttermébe az Andrássy útra, eszem valamit, aztán a városon keresztül hazasétálok.

Névjegy: Marco ROSSI Született: 1964. szeptember 9., Druento, Olaszország Nemzetisége: olasz Klubjai játékosként: Torino (1982–1984), Campania (1984–1986), Campania Puteolana (1986–1987), Catanzaro (1987–1988), Brescia (1988–1993), Sampdoria (1993–1995), América (1995–1996), Eintracht Frankfurt (1996–1997), Piacenza (1997–1998), Ospitaletto (1998–1999), AC Salo (1999–2000) Csapatai edzőként: AC Lumezzane (2003–2006), Pro Patria Calcio (2006, 2007–2008), Spezia (2008–2009), Scafatese (2010), Cavese (2010–2011), Bp. Honvéd (2012–2014; 2015–2017), DAC 1904 (2017–2018), a magyar válogatott szövetségi kapitánya (2018–) Kiemelkedő eredményei játékosként: Olasz Kupa-győztes (1994) Kiemelkedő eredményei edzőként: magyar bajnok (2017), magyar bajnoki bronzérmes (2013), szlovák bajnoki bronzérme (2018), a magyar válogatottal kijutott a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságra

– Nehéz lehet a futballválogatott szövetségi kapitányaként zavartalanul korzózni Budapest utcáin.

– Sokat segít az álcázásban a sapka és a napszemüveg! Ha pedig megállítanak egy-egy fotóra, aláírásra, nem szoktam nemet mondani.

– Mióta lakik itt?

– Most már lassan tizenegy éve. Sokáig egy másik, kisebb lakás volt az enyém ugyanebben a társasházban. Az meg is felelt szerény igényeimnek, ám miután egyre több időt tudott Magyarországon tölteni Mariella, szükségünk lett nagyobbra. Költöztünk hát az épületen belül, a régit most fiunk, az OSC-ben vízilabdázó Simone használja. Ismerem egyébként a házat már azóta, hogy 2012-ben a Honvéd edzője lettem. Akkoriban Fabio Cordella, a kispestiek sportigazgatója, aztán Cosimo Inguscio, a segédedzőm lakott itt, én a Rózsa utcában kezdtem budapesti életemet.

– Képes összetartani a Boráros térről a családot?

– Ebben óriási támaszom Mariella. Ő a család szíve, a nő, a feleség, az édesanya. Lehet, hogy egyes gyakorlati teendőket, például a repülőjegyek megvásárlását én intézem, de a nagy kérdésekben, a költözéseknél vagy családi találkozóknál övé a főszerep. A napokban érkezik Pozzuoliból, november 3-án ugyanis itt ünnepeljük együtt Simone 32. születésnapját. Jön a lányunk, Gaia is Milánóból. A divatszakmában dolgozik rendezvényszervezőként, és bár én mindig is eléggé kritikus voltam a gyerekeimmel, meg kell mondanom, nagyon jó a munkájában.

– Néhány évvel ezelőtt Pozzuoliban beszélgettünk hármasban arról a különleges apa-fiú kapcsolatról, amely összeköti Simonéval. Mi változott azáltal, hogy másfél éve újra egy helyen élnek?

– A mi viszonyunkban semmi. Az életünk úgy alakult, hogy az utóbbi években a lányunknak és fiunknak is másfelé vezettek az útjai, az aktuális földrajzi távolság azonban nem számít, összetartó család maradtunk. Simone szép eredményeket ért el az OSC-vel, tavaly második, az idén harmadik lett a csapat az ob I-ben.

– Nem titkoltan futballedzői ambíciókat dédelget, tanfolyamokat végzett, megszerezte az UEFA B-licencet és a Nemzeti Sportnak adott tavaly decemberi interjújában arról beszélt, hogy egy nap szívesen dolgozna ön mellett a válogatottnál. Reális a terv?

– Régóta beszélgetünk erről, az MLSZ részéről elméletileg nem is lenne akadálya annak, hogy idővel, fokról fokra bedolgozza magát. Először persze tapasztalatot kellene szereznie, az U19-es vagy az U21-es válogatottnál megtanulnia, mit jelent egy ilyen stábban dolgozni. Mindig is sokat tanácskoztunk szakmai kérdésekről, a legrészletesebben ismeri a válogatottal kapcsolatos taktikai szempontokat, és hiszem, hogy a jelleme is alkalmassá teszi a vezetői szerepre. Klubjainál nagyra értékelték az elszántságát, nem törték meg a negatív események, nem hagyta magát befolyásolni, olyan, mint a kalapács, és általában célt is ér. Vonakodik egyelőre, mert nem szeretné, ha Magyarországon azt gondolnák, csak azért kap megbízást, mert az én fiam. Apaként természetesen igyekszem segíteni neki, de azt tisztázni szeretném, nem ezért látom alkalmasnak szakmai feladatokra.

„A játékosok, az edzők a show-bizniszben dolgoznak”

– A munka iránti alázatról szólva olaszországi otthonukban elbeszélte elhunyt édesapja, a torinói gumigyárban dolgozó Vittorio példáját. Mit szólna most, ha látná, amit elért futballedzőként?

– Az igazság az, hogy édesapám másként tekintett a labdarúgásra, ennek a világnak számos eleme nem tetszett neki. Érhettem el futballistaként akármilyen sikereket, játszhattam a Sampdoriában, a kilencvenes évek topbajnokságának egyik élcsapatában, a szemében ez nem sokat ért. Jobban szerette volna, ha a testvéreimhez hasonlóan diplomás orvosként vagy könyvelőként keresem a kenyerem. Ebben benne volt saját élettapasztalata, az átélt nehézségek tanulsága is: 1933-ban született, háromévesen elveszítette édesapját, gumiabroncsokat gyártó üzemnél talált állást, az 1950-es évek elején, még tizenévesen Indiába küldték, keményen dolgozott, hogy el tudja tartani édesany­ját, és segíthesse nővére tanulmányait. Az ő értelmezésében a futball nem volt fontos. Valahol megértem, hiszen ha jobban belegondolunk, a játékosok, az edzők a show-bizniszben dolgoznak. Szórakoztatást nyújtanak emberek millióinak, akik hajlandók fizetni azért, hogy megnézhessék a műsort, és ennek a piaci gyakorlatnak köszönhetően kapnak szép pénzeket. Időről időre örömet szerzünk a szurkolóknak, mégis nehezen állítható, hogy az emberiség számára valami igazán hasznosat csinálunk. Ezért is mondom azt, hogy becsüljünk meg mindenkit, aki fényképet, autogramot kér, mert nélkülük nem juthattunk volna el oda, ahol vagyunk.

Marco Rossi gondolatai sokszor a Dunára néző erkélyen is a labdarúgás körül forognak

– Jut ideje egyszer-egyszer elmenni moziba, színházba, múzeumba?

– Nagyon ritkán. Negyven éve járom a világot a futball miatt, de turistaként elvétve nyílt alkalmam felfedezni a városokat, a legtöbbször szinte csak a stadiont, a szállodát és a repülőteret látom belőlük. Ha a munkád válogatotthoz köt, elméletileg több szabadidőd van, mint ha klubedzőként dolgozol. Valójában azonban ez viszonylagos, csak attól függ, miként tekintesz a hivatásodra. Nekem rendszeresen szememre veti Mariella, hogy a gondolataim akkor sem járnak otthon, ha éppen fizikailag Pozzuoliban vagyok, családi körben. Lekötik figyelmemet a mérkőzések, a játékosok, az ellenfelek, hangolok a következő feladatra. Vannak elhivatott segítőim, de nekem a teljes képet látnom kell, megbizonyosodva minden apró részletről, fejben készülve például a kerethirdetésre. Tartom a kapcsolatot a válogatott játékosokkal, és emberileg nagyon sajnálom, ha aktuális formájuk vagy a játékhiány miatt ki kell hagynom egyiket vagy másikat. Tudom, hogy mindenki játszani akar, de nekem az is a munkám része, hogy ezeket a nehéz döntéseket meghozzam. A nyilvános kerethirdetésnél derül ki, hogy kire számítok aktuálisan, nem szoktam előzetesen külön-külön magyarázkodni. Bármikor elérhető vagyok viszont, és ha valamelyik játékosom tisztázni szeretne valamit, megtalál.