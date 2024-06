Marco Rossi: Az elmúlt években gyakran felborítottuk a papírformát

„Szerintem sok szempontból fejlődött a csapatom, s ez a fejlődés folyamatos volt az évek során. Mint minden folyamatban , úgy a mi esetünkben is akadtak apró megtorpanások, vagy visszalépések, de összességében felszálló ágban vagyunk. Mindez reményt ad nekünk a jövőre nézve, még akkor is, ha tudjuk, milyen ellenfelek várnak ránk” – mondta a magyar válogatott az elmúlt években látott fejlődéséről Marco Rossi, majd a csoportellenfelekről is szót ejtett.

„Papíron természetesen erősebbek nálunk, de az ilyen ellenfelek ellen mindig is kedvezőtlen kilátásokat jósoltak. Németország csodálatos játékosokkal rendelkezik, körülbelül 20 olyan futballistájuk van, aki az elmúlt években a Bajnokok Ligája és az Európa-liga elődöntőjében, vagy épp a döntőkben szerepelt. Svájc már nem feltétlenül kévpiseli ugyanazt a színvonalat, de a nagy tornákra rendre összekapja magát, s az esetek többségében túléli a csoportkört. Ezzel együtt fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években gyakran felborítottuk a papírformát és bízom benne, hogy ez most is sikerülni fog. Ezen a szinten könnyű győzelemre számítani vakmerőség lenne az ellenfelek részéről” – fogalmazott a szövetségi kapitány. Rossi hozzátette, hogy Szoboszlai Dominik mellett a további hét topligás játékos alkodja a csapat gerincét, majd elmondta, hogy Nagy Ádám képességeit alábecsülik, míg Horváth Krisztofert egy, az NB I-nél magasabb színvonalat képviselő ligában szeretné látni.

A magyar válogatott mestere zárásul elmondta, hogy az egyenes kieséses szakaszban elkerülné a címvédő olaszokat.

„Szeretném elkerülni a második helyet: nyerjük meg a csoportot, vagy végezzünk harmadikként (nevet). (...) Mondjuk azt, hogy el szeretném kerülni az olaszokat. A Nemzetek Ligájában csak tőlük kaptunk ki, s emiatt nem jutottunk be a négyes döntőbe ” – zárta gondolatait Marco Rossi.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország