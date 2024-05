Nagy Zsolt: Jók a megérzéseim az Európa-bajnokságról!

– Mit szólt volna, ha valaki azt mondja az idény előtt, hogy egyéni csúcsot jelentő tizenegy bajnoki gólig jut?

– Nem hittem volna neki – mondta lapunknak Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia 18-szoros válogatott játékosa. – Hosszú sérülésből tértem vissza, egyáltalán nem a gólrekordom megdöntése, hanem az volt a célom, hogy visszaverekedjem magam a kezdőcsapatba. Szerencsére jól sikerült a szeptemberi visszatérés, egy hónap múlva máris megkaptam a válogatott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, ami nagyon sokat jelentette nekem, hatalmas motivációt adott. A Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtezőn játszottam, majd azt követően betaláltam az MTK Budapest kapujába, nem sokkal később pedig dupláztam a Kecskemét ellen. Akkor indult el valami. Boldog vagyok, hogy súlyos sérülésből felépülve idáig jutottam.

– Eddig a legeredményesebb élvonalbeli idényében háromszor talált be, most több mint a háromszorosát jegyezte. Nyilván sokat jelent, hogy egy sorral feljebb játszott, de szemlátomást igencsak feltalálta magát az ellenfél kapuja előtt, szebbnél szebb gólokat szerzett. Az pedig elképesztő, hogy tavasszal nyolcig jutott.

– A testvérem mondta, hogy most hasonlítok leginkább korábbi önmagamra, a régi „Zsozsóra”. Kicsiként sokat játszottam elöl és be-berugdostam a helyzeteket… Való igaz, ezúttal a középpályán játszottam, ennek köszönhetően többször értem a kapu elé, mint a balhátvéd pozícióból. A téli felkészülés alatt is szereztem gólokat, már akkor is örültem, hogy ilyen jól megy a kapu előtt. Hornyák Zsolt vezetőedző azt kérte, hogy csatárként viselkedjek, próbáltam ennek eleget tenni.

– Az Európa-bajnokság közeledtével kirobbanó formában futballozik: a pályafutásának legjobb időszaka ez?

– A számokat tekintve mindenképpen. Sőt, én is úgy érzem, kiváló formában vagyok, de tettem is érte. Próbálok rendre pluszmunkát végezni, hiába vagyok már harmincegy éves, mindig fejlődni akarok. Ráadásul nem is érzem magam annyinak… Saját magamon látom, hogy a kemény munkának megvan az eredménye. De mérések számai is ezt támasztják alá, jók a mutatóim, ám tudom, hogy még ennél is többet tudok fejlődni.

– A bajnokságban remekül kezdtek, az elején győztek Diósgyőrben és a Groupama Arénában is, majd ezt követően sok döntetlen csúszott be, hullámzóvá vált a csapat játéka.

– Az első hat fordulóban nem játszhattam, de kívülről azt láttam, hogy megvoltak a helyzeteink, csak nem tudtuk értékesíteni őket. Ez az egész őszünkre igaznak bizonyult, aztán tavasszal változott valami, sokat fejődtünk és kihasználtuk a helyzeteinket. A találatok száma is jól eloszlott a csapaton belül, sokan szereztek négy vagy annál több gólt. Ősszel nagyon hullámzóan teljesítettünk, ám tavasszal igazi csapatként küzdöttünk egymásért. Mindig magunkhoz kell viszonyítani, nagy boldogság, hogy a dobogón végeztünk.

– Kellett izgulni a bronzéremért?

– Az utolsó fordulóban, amikor a Debrecen ellen lejöttem a pályáról, azt az információt kaptam, hogy vezet a Fehérvár, azt hittem, marad a negyedik hely. Később szóltak, hogy videóznak a bírók, így elkezdtük nézni telefonokon a Vidi-meccset, majd néhány perc múlva odamentünk a VIP-szektorhoz, ahol már tévén követtük. Végül nem adták meg a fehérváriak gólját, s már csak azt vártuk, hogy véget érjen a meccs, természetesen a lefújáskor hatalmas volt az öröm. Egész idényben nem álltunk magasabban a tabellán a negyedik helynél, nagy tett a csapattól, hogy a dobogón végeztünk, sokat jelent ez a siker a jövőre nézve.

– Nagy feladatok várnak önre és válogatott társaira, sok ideje nincs pihenni, kezdődik a felkészülés az Európa-bajnokságra. Várja már a torna kezdetét?

– A bajnokság végén egy hét pihenőt kaptunk, hétfőn csatlakozom a válogatotthoz Telkiben. A kis pihenőt a családommal töltöttem, igyekeztem a lehető legjobban feltöltődni, hiszen nagy feladatok várnak ránk, természetesen nem tunyultam el, folyamatosan mozogtam. Nagyon várom az Európa-bajnokságot, készülök a tornára, jók a megérzéseim, bizakodom. Biztos vagyok benne, ahogy mindig, most is maximálisan felkészít minket Marco Rossi és a szakmai stáb. Ez lesz az első Európa-bajnokságom, és bevallom, van már bennem drukk…

A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

TARTALÉKOK: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT JÚNIUSI FELKÉSZÜLÉSI MECCSEI

Június 4. (kedd)

20.45: Írország–Magyarország (Dublin)

Június 8. (szombat)

18.00: Magyarország–Izrael (Debrecen)

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország