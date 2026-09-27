Rossi: Edzőtábor helyett inkább kórháznak tűnik egy ilyen összetartás, de versenyképesek leszünk

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya vasárnap Belfastban elismerte, nehezen lép túl az ukránok elleni, 1–0-ra elveszített pénteki mérkőzésen.

„Nehéz túllendülni az előző meccsen, ha legalább annyi helyzetünk van, mint az ellenfélnek, mégsem jön össze egy pont se. A következő mérkőzésre figyelünk, az ukrán meccsnek már vége. Nehéz dolgunk lehet, fizikailag erősek, direkt futballt játszanának, jók a bedobásoknál. Elejétől végéig figyelni kell, az Ukrajna elleni találkozó már lezárult, előre kell néznünk” – fogalmazott a szakember, aki ezután a hétfői ellenfélről beszélt.

„Az északírek máshogy játszanak, komoly változásokon mentek át az utóbbi időben, annak ellenére, hogy a kapitány állandó (majdnem, mint a magyar kispadon). Jól meghatározható stílusa van az északír válogatottnak. Majdnem mindenki a Championshipből érkezik, sokan az öt topliga után azt tartják a legerősebbnek. Tudjuk, milyen játékosok jönnek onnan, sok fizikai kontaktusra építenek. Szerintem erős csapat, jó egyéni teljesítményekkel, ezt persze előre is tudtuk. Szeretnénk jobban teljesíteni, mint Ukrajna ellen.”

Rossi arra a kérdésre is válaszolt, milyen mérkőzésre számít, és a várható kezdőcsapatra is kitért, illetve szót ejtett a felkészülésről. Mint ismeretes, az eddigi sérültek mellett Redzic Damir is kidőlt a sorból sérülés miatt, rajta kívül pedig Szalai József és Tóth Rajmund sem utazott el Belfastba.