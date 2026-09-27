Rossi: Edzőtábor helyett inkább kórháznak tűnik egy ilyen összetartás, de versenyképesek leszünk
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya vasárnap Belfastban elismerte, nehezen lép túl az ukránok elleni, 1–0-ra elveszített pénteki mérkőzésen.
„Nehéz túllendülni az előző meccsen, ha legalább annyi helyzetünk van, mint az ellenfélnek, mégsem jön össze egy pont se. A következő mérkőzésre figyelünk, az ukrán meccsnek már vége. Nehéz dolgunk lehet, fizikailag erősek, direkt futballt játszanának, jók a bedobásoknál. Elejétől végéig figyelni kell, az Ukrajna elleni találkozó már lezárult, előre kell néznünk” – fogalmazott a szakember, aki ezután a hétfői ellenfélről beszélt.
„Az északírek máshogy játszanak, komoly változásokon mentek át az utóbbi időben, annak ellenére, hogy a kapitány állandó (majdnem, mint a magyar kispadon). Jól meghatározható stílusa van az északír válogatottnak. Majdnem mindenki a Championshipből érkezik, sokan az öt topliga után azt tartják a legerősebbnek. Tudjuk, milyen játékosok jönnek onnan, sok fizikai kontaktusra építenek. Szerintem erős csapat, jó egyéni teljesítményekkel, ezt persze előre is tudtuk. Szeretnénk jobban teljesíteni, mint Ukrajna ellen.”
Rossi arra a kérdésre is válaszolt, milyen mérkőzésre számít, és a várható kezdőcsapatra is kitért, illetve szót ejtett a felkészülésről. Mint ismeretes, az eddigi sérültek mellett Redzic Damir is kidőlt a sorból sérülés miatt, rajta kívül pedig Szalai József és Tóth Rajmund sem utazott el Belfastba.
„Mindkét csapat figyelni fog a védekezőfeladatokra. Ennek ellenére egy gól is eldönthet egy meccset, ahogy ezt szomorúan tapasztaltuk Ukrajna ellen. Lehet némi rotáció; sokszor edzőtábor helyett inkább kórháznak tűnik egy ilyen összetartás, de nem fogunk túl sokat változtatni holnap. Figyelembe kell venni a srácok helyzetét, a sárga lapokat is. Nagyon sokat videózunk, mert erre van lehetőséged ilyen helyzetekben: még nem telt el 48 óra a legutóbbi mérkőzés óta, ma reggel így kellett edzenünk, még nem teljesen regenerálódtak a srácok. Minél teljesebb értékű edzést akarsz tartani a csapatnak, de ezekért nem lehet teljes értékű edzést tartani. Éppen ezért fontos a videózás, nemcsak csapatként, hanem egyénileg is kielemezzük az ellenfeleket.”
A kapitány ugyanakkor hangsúlyozta, nem foglalkozik a körülményekkel.
„Vannak tényezők, amikre nem lehetünk hatással. Sosem panaszkodtam a hiányzókra, ezt nem akarom megváltoztatni. Lehet, hogy kevesebb választási lehetőségünk van most, de így is versenyképesek leszünk, ezért nem akarok a körülményekre panaszkodni, a lehető legjobban akarunk teljesíteni.”
Bárány Donát a hétfői ellenfél mellett a saját állapotáról is beszélt.
„Teljesen másra számítunk, mint az ukránok ellen, akik próbálták kihozni a labdát, kombinatívan játszottak. Fizikálisan erős ellenfélre készülünk, amely kimondottan erős a szabadrúgásokból, szögletekből, bedobásokból kialakuló játékhelyzetekben – nyilatkozta Bárány Donát, aki a saját állapotára is kitért. – Próbálom visszaépíteni magamat, kaptam már a sérülésem óta 27, 25, aztán legutóbb 45 percet. Nem vagyok még százszázalékos, de mindent megteszek.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)
NEMZETEK LIGÁJA
B2-CSOPORT
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
18.00: Grúzia–Ukrajna
20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!