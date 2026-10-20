Nemzeti vagy klubérdek? – Bobory Balázs publicisztikája

Annak idején, amikor izomsérülésem volt, mindig azt mondták az edzőim, hogy amikor már nincs fájdalom, onnantól pihenjek még egy hetet, nehogy visszatérjen a probléma.

Nem tudom, Szoboszlai Dominik egészségét milyen orvosi műszerekkel, módszerekkel tesztelték, de tény, válogatottunk középpályása a Liverpool szombati bajnokijának 32. percében lerogyott a földre, fájdalmas, elkeseredett arccal várta a segítséget, és tudta, hogy néhány hétig majd nem léphet pályára, elveszik tőle a legszeretettebb játékát.

Szoboszlait gyerekkora óta ez élteti, ez vonzza, mint a mágnes: a labda. Talán nem is volt soha kisautója, nem eregetett sárkányt, nem kacsázott kövekkel a vízen, legóból sem épített űrhajókat, egészen egyszerűen mindig a pályán, a kapuk közelében érezte jól magát, futott, cselezett, passzolt, lőtt, máskor lábteniszezett vagy fejelgetett, nem volt számára más szórakozás. Ez a jellemén is látszik: 25 évesen is olyan, aki mindig futballozni akar, hiába fáradt a szervezet, nem szeretne kimaradni semmiből, nem húzza ki magát a feladatokból, nem kér cserét, nem szól az edzőjének, hogy szusszanásra van szüksége, sőt…

Szegény Dominik most ennek issza a levét. A Liverpool idényének első szakaszában ismét a legfoglalkoztatottabb játékosok közé tartozott, aztán hazajött a válogatottba, hogy tizenegy nap alatt lejátsszon négy olyan meccset, amelyeken aztán tényleg mindenki elvárta tőle, hogy vezér legyen, a vállán cipelje a magyar csapatot. Meghúzhatta volna magát kötetlen szerepkörben az ellenfél térfelén úgy, hogy nem szakad meg, kiállhatott volna a szélre, hogy az arra ötpercenként jövő labdákkal majd kezdjen valamit, de nem, ő nem ezt tette, hanem minden meccsen kihajtotta magából az utolsó szuszt is. Közben tisztában volt azzal, hogy a Liverpoolnak igazán most durvul be az idény, a bajnokik között a Bajnokok Ligájában is villantani kell, és az eredményes szerepléshez immár szinte nélkülözhetetlen a „vörösök” magyar csapatkapitány-helyettesének jó teljesítménye.

Az, hogy az angliai, csapaton belüli hierarchiában milyen magasra küzdötte fel magát, abból látszik, hogy edzője, Andoni Iraola az első adandó alkalommal visszatette a kezdőcsapatba, amikor úgy tűnt, fájdalom nélkül tud futballozni. A spanyol mester nyilván másképp döntene most, ha visszautazhatna az időben, csak éppen a Manchester City elleni csúfos fiaskó után eredménykényszerben volt a csapata, és Szoboszlai az egyik legfontosabb láncszeme a Liverpool játékának. A Brentford elleni meccs nagy nehezen sikerrel zárult, a mi fiunk félórányi aktív játékkal tudott segíteni, a baj az, hogy a következő hetekben nem fog…