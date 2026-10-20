Fellegvárak nyomában – Jakus Barnabás jegyzete

Ha a labdarúgó-válogatott és a Ferencváros eredményeit, szerepléseit nézzük az elmúlt tíz évben, a siker szó jogosan használható. Nemzeti együttesünk sorozatban három kontinenstornán szerepelt, közben megjárta a Nemzetek Ligájában a legmagasabb szintet jelentő A-ligát, idegenben verte meg kapott gól nélkül Angliát és Németországot. Az FTC Thomas Doll-lal még bukdácsolt a nemzetközi sorozatok selejtezőjében, ám azóta meghatározó kupaszereplővé nőtte ki magát, és rendre még tavasszal is versenyben van.

De mi a helyzet vidéken?

Száz éve vezették be a profizmust, ekkor szervezték meg először az országos bajnokságot, a fővárosi és környéki klubok mellé csatlakozott a szegedi Bástya és a szombathelyi Sabaria. Ha a hagyományos és népszerű vidéki klubjaink közelmúltját nézzük, már nem ennyire egyértelmű a sikerkorszak, sőt… A hétszeres bajnok Debrecen megjárta a másodosztályt, a jelenleg címvédő győriek is rögös úton jutottak vissza a 2015-ös krízist követően. A dél-amerikai tulajdonú ZTE-ből légiósok neveldéje lett, ám ezek a csapatok legalább az élvonalban szerepelnek. Ellenben a Diósgyőrrel, a leendő tulajdonosát egyelőre nem találó, szenvedő Videotonnal, s Szegeden sem sikerül kitörni a másodvonalból.

Pécsen, Tatabányán, Békéscsabán és Szombathelyen egyelőre az NB II is álom.