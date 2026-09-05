Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 0–0

NB II: Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.09.05. 16:47
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A Mezőkövesd Mislenyben folytatná jó sorozatát (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd, archív)
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NB II 7. forduló NB II élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 7. fordulójában az utolsó helyen álló Kozármisleny a nyolcadik Mezőkövesd Zsóryt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC  1–0 (1–0)
Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Dobos Dominik, Mózsa Ábel)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer, Vajda R., Fehér Cs. – Herczeg, Kocsis D., Stumpf, Turi – Szűcs P., Gellér, Kirchner. Vezetőedző: Márton Gábor
MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán, Silling – Mamusits, Kovács P., Vörös (Keresztes Z., a szünetben). Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerző: Szűcs P. (27.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a pont nélkül utolsó helyezett Kozármisleny a legutóbbi három bajnokiját megnyerő Mezőkövesd Zsóry ellen.

 

NB II 7. forduló NB II élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Mezőkövesd
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