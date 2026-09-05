NB II: Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (1–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Dobos Dominik, Mózsa Ábel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer, Vajda R., Fehér Cs. – Herczeg, Kocsis D., Stumpf, Turi – Szűcs P., Gellér, Kirchner. Vezetőedző: Márton Gábor

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán, Silling – Mamusits, Kovács P., Vörös (Keresztes Z., a szünetben). Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Szűcs P. (27.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a pont nélkül utolsó helyezett Kozármisleny a legutóbbi három bajnokiját megnyerő Mezőkövesd Zsóry ellen.