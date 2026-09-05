Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 0–0

Fordulatos, kemény rangadón ikszelt a Barcika és a Kecskemét

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.09.05. 15:52
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Reti AttilaA hajrában egyenlített a KBSC, így megőrizte a veretlenségét.
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NB II 7. forduló NB II KTE Kecskemét Kazincbarcika élő közvetítés labdarúgó NB II
A Kazincbarcika vezetést szerzett az első félidőben, s bár a vendégek fordítani tudtak, az utolsó szó a Vegyészé volt, így egy ponttal távozott a Kecskemét Borsodból.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA–KECSKEMÉTI TE 2-2 (1-1)
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna 600 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Varga Tamás)
KAZINCBARCIKA: Kocsis – Szőke, Nagy Zs., Rácz L., Ferenczi – Hudák, Babják, Ferencsik – Gresó, Pascal, Schuszter. Vezetőedző: Kuttor Attila
KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szűcs, Gajág – Haris, Szabó B., Göblyös, Eördögh – Kovács B., Bolyki, Németh B. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Gresó a 22., Kártik a 81. illetve Szabó B. (11-esből) a 31., Beke az 56. percben.

 

 


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a még veretlen, 12 pontos Kazincbarcika a 13 pontot gyűjtött Kecskeméti TE  ellen. Ha a hazaiak nyernek, megelőzik ellenfelüket. 

 

NB II 7. forduló NB II KTE Kecskemét Kazincbarcika élő közvetítés labdarúgó NB II
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