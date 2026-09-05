Fordulatos, kemény rangadón ikszelt a Barcika és a Kecskemét

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA–KECSKEMÉTI TE 2-2 (1-1)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna 600 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Varga Tamás)

KAZINCBARCIKA: Kocsis – Szőke, Nagy Zs., Rácz L., Ferenczi – Hudák, Babják, Ferencsik – Gresó, Pascal, Schuszter. Vezetőedző: Kuttor Attila

KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szűcs, Gajág – Haris, Szabó B., Göblyös, Eördögh – Kovács B., Bolyki, Németh B. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Gresó a 22., Kártik a 81. illetve Szabó B. (11-esből) a 31., Beke az 56. percben.





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a még veretlen, 12 pontos Kazincbarcika a 13 pontot gyűjtött Kecskeméti TE ellen. Ha a hazaiak nyernek, megelőzik ellenfelüket.