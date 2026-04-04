Videók: Kovács Bendegúz újabb gólja; Csorba Noel is betalált

2026.04.04. 07:48
Kovács Bendegúz szerezte csapata második gólját (Fotó: Getty Images)
Csorba Noel légiósok Kovács Bendegúz
Kovács Bendegúz az AZ második csapatában, míg Csorba Noel a Somorja labdarúgócsapatában volt eredményes pénteken.

Kovács Bendegúz ezúttal is a kezdőben kapott helyet a holland másodosztályban szereplő AZ második csapatában (Jong AZ), és a 35. percben ő duplázta meg csapata előnyét a Helmond ellen, a jobb szélről, tíz méterről, ballal lőtt a kapu rövid oldalába.. A magyar csatárt a 85. percben cserélte le az edzője, 11 bajnokin már hetedszer volt eredményes a holland másodosztályban. 

A győri nevelésű Csorba Noel góllal járult hozzá az STK Somorja 2–0-s győzelméhez a szlovák másodosztályban, a pozsonyi Inter otthonában.

Nem kezdte jól a tavaszi idényt az egyetlen magyar többségi tulajdonú csapat a másodosztályban: öt mérkőzésen mindössze két pontot szerzett. „Ugyan sikerült egy meccsen nem gólt kapnunk, de a legnagyobb gond a góltalanságunk volt. Az első öt találkozón csak egyszer találtunk a kapuba” – mondta a Nemzeti Sportnak a somorjaiak balhátvédje, aki az ETO FC Győrtől érkezett kölcsönbe.
A 19 éves játékos korosztályos magyar válogatott volt, és az FC Torino akadémiáján is megfordult.

Fotó: STK Somorja

A somorjaiak a nagy múltú Interhez látogattak, amely még a második helyért harcol, ami esélyt jelent a Niké Ligába jutásra. A felvidéki klubhoz két hete visszatért vezetőedző, Michal Kuruc irányításával a kék-fehérek az idény egyik legjobb teljesítményét nyújtották. Hátul stabilak voltak: Csorba Noel mellett az egykori gyirmóti, komáromi és kassai játékos, Varga Péter, valamint a Győrből kölcsönkapott Urblík Norbert is biztos pontnak számított.

„A legfontosabb az volt, hogy mi szerezzük meg a vezetést. Ez sikerült is egy szép akció végén. A szünet után ránk jöttek a hazaiak, de az egész csapat védekezése remekül működött. Az ellenakcióinkban is mindig benne volt a veszély. Negyedórával a vége előtt eljött az én pillanatom: csináltam egy indulócselt, és úgy gondoltam, ha jön a labda, ott kell lennem. Zorantól (Zoran Záhradník) érkezett a beadás, én pedig fejjel a bal sarokba irányítottam a labdát” – idézte fel a találatát Csorba Noel.

„A gól nagyon sokat jelent számomra – ez volt az első Somorján, ráadásul három pontot ért. Remélem, jönnek még a gólok és az asszisztok is. Nagyon kellett ez a győzelem. Ez a három pont lendületet kell, hogy adjon, be kell indulnunk” – tette hozzá a védő, aki a mezőny legjobbjai közé tartozott.
 

Az angol másodosztályban Tóth Balázs győztes csapat tagja volt, Callum Stylesék viszont kétgólos előnyt adtak le a Wrexham ellen. 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Norwich City–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
West Bromwich Albion–Wrexham 2–2
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 61. percben sárga lapot kapott.
Birmingham City– Blackburn Rovers 0–1
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Gent II 2–0
Kortrijk: Dénes Vilmos kispados volt, nem cserélték be.

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
AZ II–Helmond 2–0
AZ II: Kovács Bendegúz a 85. percig játszott, a 35. percben gólt szerzett.

SZERBIA
Szuperliga
Napredak–Topolya 1–2
Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 82. percben.

SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
Inter Bratislava–Somorja 0–2
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést, a 74. percben ő szerezte csapata második gólját.

 

Csorba Noel légiósok Kovács Bendegúz
Legfrissebb hírek

Baráth Péter gólt lőtt a cseh bajnokságban, Sallóiékat elképesztő gól segítette az MLS-ben

Légiósok
2026.04.04. 21:43

Csorba Noel megszerezte az első gólját a Somorjában

Minden más foci
2026.04.04. 17:26

Heti légiósprogram: rajtol a svéd bajnokság Csongvai Áronnal

Légiósok
2026.03.30. 18:15

Kovács Bendegúz gólt fejelt és gólpasszt adott, de ez is kevés volt a törökök ellen – lemaradtunk az Eb-ről

Magyar válogatott
2026.03.28. 14:08

„Azt mondták, hogy nem a jelenlegi, hanem a jövőbeli Zsombort igazolják le” – exkluzív interjú a Real Betis 16 éves magyar tehetségével

Légiósok
2026.03.27. 13:34

A Real Betis szerződtette a 16 esztendős Molnár-Bencze Zsombort

Légiósok
2026.03.26. 19:11

Felcsút, Catanzaro, Cosenza: pályán az U21-es és az U19-es válogatott

Magyar válogatott
2026.03.25. 09:36

Portugália: a magyar középpályásnak tulajdonítják a javuló formát

Légiósok
2026.03.24. 13:52
Ezek is érdekelhetik