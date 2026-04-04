Videók: Kovács Bendegúz újabb gólja; Csorba Noel is betalált

Kovács Bendegúz ezúttal is a kezdőben kapott helyet a holland másodosztályban szereplő AZ második csapatában (Jong AZ), és a 35. percben ő duplázta meg csapata előnyét a Helmond ellen, a jobb szélről, tíz méterről, ballal lőtt a kapu rövid oldalába.. A magyar csatárt a 85. percben cserélte le az edzője, 11 bajnokin már hetedszer volt eredményes a holland másodosztályban.

A győri nevelésű Csorba Noel góllal járult hozzá az STK Somorja 2–0-s győzelméhez a szlovák másodosztályban, a pozsonyi Inter otthonában.

Nem kezdte jól a tavaszi idényt az egyetlen magyar többségi tulajdonú csapat a másodosztályban: öt mérkőzésen mindössze két pontot szerzett. „Ugyan sikerült egy meccsen nem gólt kapnunk, de a legnagyobb gond a góltalanságunk volt. Az első öt találkozón csak egyszer találtunk a kapuba” – mondta a Nemzeti Sportnak a somorjaiak balhátvédje, aki az ETO FC Győrtől érkezett kölcsönbe.

A 19 éves játékos korosztályos magyar válogatott volt, és az FC Torino akadémiáján is megfordult.

A somorjaiak a nagy múltú Interhez látogattak, amely még a második helyért harcol, ami esélyt jelent a Niké Ligába jutásra. A felvidéki klubhoz két hete visszatért vezetőedző, Michal Kuruc irányításával a kék-fehérek az idény egyik legjobb teljesítményét nyújtották. Hátul stabilak voltak: Csorba Noel mellett az egykori gyirmóti, komáromi és kassai játékos, Varga Péter, valamint a Győrből kölcsönkapott Urblík Norbert is biztos pontnak számított.

„A legfontosabb az volt, hogy mi szerezzük meg a vezetést. Ez sikerült is egy szép akció végén. A szünet után ránk jöttek a hazaiak, de az egész csapat védekezése remekül működött. Az ellenakcióinkban is mindig benne volt a veszély. Negyedórával a vége előtt eljött az én pillanatom: csináltam egy indulócselt, és úgy gondoltam, ha jön a labda, ott kell lennem. Zorantól (Zoran Záhradník) érkezett a beadás, én pedig fejjel a bal sarokba irányítottam a labdát” – idézte fel a találatát Csorba Noel.

„A gól nagyon sokat jelent számomra – ez volt az első Somorján, ráadásul három pontot ért. Remélem, jönnek még a gólok és az asszisztok is. Nagyon kellett ez a győzelem. Ez a három pont lendületet kell, hogy adjon, be kell indulnunk” – tette hozzá a védő, aki a mezőny legjobbjai közé tartozott.



Az angol másodosztályban Tóth Balázs győztes csapat tagja volt, Callum Stylesék viszont kétgólos előnyt adtak le a Wrexham ellen.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Norwich City–Portsmouth 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

West Bromwich Albion–Wrexham 2–2

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 61. percben sárga lapot kapott.

Birmingham City– Blackburn Rovers 0–1

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–Gent II 2–0

Kortrijk: Dénes Vilmos kispados volt, nem cserélték be.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

AZ II–Helmond 2–0

SZERBIA

Szuperliga

Napredak–Topolya 1–2

Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 82. percben.

SZLOVÁKIA

II. Liga (másodosztály)

Inter Bratislava–Somorja 0–2

