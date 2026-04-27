Videó: Kerkez Milos kilátogatott a sznúker-világbajnokságra

„Azért jöttem, hogy szurkoljak Ronnie-nak (Ronnie O'Sullivan – a szerk.), kedvelem a sportágat, s igyekszem közelebbről követni. Bízom benne, hogy Ronnie megnyeri a nyolcadik világbajnoki címét” – nyilatkozta Kerkez Milos, hozzátéve, hogy a közelmúltban ő is elkezdett sznúkerezni a szabadidejében. O'Sullivan egyébként 9–7-re vezet a vasárnapi játéknap után az ötödik kiemelt John Higgins ellen a nyolcaddöntőben.