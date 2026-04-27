Nemzeti Sportrádió

Videó: Kerkez Milos kilátogatott a sznúker-világbajnokságra

M. B.M. B.
2026.04.27. 11:31
Kerkez Milos a helyszínen szorított Ronnie O'Sullivannek (Fotók: Getty Images)
sznúker-világbajnokság Ronnie O'Sullivan Kerkez Milos
A Liverpool magyar válogatott balbekkje, Kerkez Milos vasárnap ellátogatott a jelenleg Sheffieldben zajló sznúker-világbajnokságra – derül ki a viadal hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóból.

„Azért jöttem, hogy szurkoljak Ronnie-nak (Ronnie O'Sullivan – a szerk.), kedvelem a sportágat, s igyekszem közelebbről követni. Bízom benne, hogy Ronnie megnyeri a nyolcadik világbajnoki címét” – nyilatkozta Kerkez Milos, hozzátéve, hogy a közelmúltban ő is elkezdett sznúkerezni a szabadidejében. O'Sullivan egyébként 9–7-re vezet a vasárnapi játéknap után az ötödik kiemelt John Higgins ellen a nyolcaddöntőben.

16 órája

Huszonkét frém alatt zárta le: bejutott a negyeddöntőbe a címvédő a sznúker-vb-n

A kínai Csao Hszin-tung legyőzte honfitársát, eközben Neil Robertson és Judd Trump továbbjutásra áll, Ronnie O'Sullivan párharca pedig forrósodik...

 

