Videó: Kerkez Milos kilátogatott a sznúker-világbajnokságra
A Liverpool magyar válogatott balbekkje, Kerkez Milos vasárnap ellátogatott a jelenleg Sheffieldben zajló sznúker-világbajnokságra – derül ki a viadal hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóból.
„Azért jöttem, hogy szurkoljak Ronnie-nak (Ronnie O'Sullivan – a szerk.), kedvelem a sportágat, s igyekszem közelebbről követni. Bízom benne, hogy Ronnie megnyeri a nyolcadik világbajnoki címét” – nyilatkozta Kerkez Milos, hozzátéve, hogy a közelmúltban ő is elkezdett sznúkerezni a szabadidejében. O'Sullivan egyébként 9–7-re vezet a vasárnapi játéknap után az ötödik kiemelt John Higgins ellen a nyolcaddöntőben.
Legfrissebb hírek
2026.04.24. 15:43
Ezek is érdekelhetik