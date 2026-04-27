Sorsoltak a női kézilabda BL-ben, a Brest Bretagne lesz a Győri ETO ellenfele az elődöntőben

2026.04.27. 15:27
A négyes döntőbe jutást ünneplő győriek (Fotó: Kovács Péter)
női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő
Hétfő délután Bécsben elkészítették a női kézilabda Bajnokok Ligája idei négyes döntőjének sorsolását: a budapesti final four június 6-i elődöntőjében a címvédő Győr a francia Brest Bretagne ellen lép pályára, Vámos Petra és Albek Anna csapata, a francia Metz a román CSM Bucuresti-tel játszik. A győztesek másnap mérkőznek meg a trófeáért.

A legutóbbi két kiírást megnyerő, a serleget eddig hétszer elhódító győriek sorozatban tizedszer vannak ott a négyes döntőben. A Metz egymás után harmadszor jutott be a final fourba, a Brest 2021, a CSM 2018 után tér vissza.

„A négyes döntőben nincs könnyű ellenfél. Természetesen tisztában vagyunk azzal, milyen játékerőt képvisel a Győr, de aki trófeát akar nyerni, annak mindenkit le kell győznie – mondta az EHF élő adásában a korábban két időszakot Győrben töltő, jelenleg a Brestet erősítő Ana Gros. – A Győr csodálatos csapat csodálatos játékosokkal, mindig favoritként vág neki a Bajnokok Ligájának. Minket alighanem sötét lóként kezelnek ebben a mezőnyben, de ez a szerep számunkra kedvezőbb, mintha mi lennénk az esélyesek.”

„Francia csapattal találkozunk, ami nagy örömömre alkalmat kínál a találkozásra néhány barátommal, de tudjuk, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen ők is a trófeára hajtanak – jelentkezett be az EHF adásába Hatadou Sako, a győriek francia válogatott kapusa. – Szeretem a kihívásokat, mindig mindent meg akarunk nyerni, és bár nem könnyű napról napra együtt élni a jelentős elvárásokkal, ezért vagyunk itt, az a dolgunk, hogy megfeleljünk nekik.”

„Fantasztikus dolog a négyes döntőben lenni, büszkék vagyunk arra, hogy eljtuttunk idáig. Itt már nincs könnyű ellenfél. Láttuk, hogy a CSM milyen jól teljesített az Esbjerg elleni negyeddöntőben, ennek fényében nem számítunk egyszerű mérkőzésre, mégis alig várom, hogy kezdődjön. Remélem, elérjük célunkat, és ott leszünk a döntőben” – mondta a metziek nevében megszólaltatott Vámos Petra.

Mint ismert, a négyes döntő kapujáig az FTC is eljutott, de a hazai döntetlen után a negyeddöntő vasárnapi franciaországi visszavágóján három góllal kikapott a Metztől.

NŐI KÉZILABDA BL FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME
Június 6., elődöntő
Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC
Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)
Június 7.
15.00: a harmadik helyért
18.00: döntő

FTC–DVSC elődöntő az ifjúsági BL-ben

A női ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntőjét – három magyar és egy román csapattal – szintén a június 6-7-i a hétvégén rendezik meg Budapesten; a sorsolást itt is hétfőn tartották meg, az elődöntőben CSM Bucuresti–Győri ETO és FTC–DVSC mérkőzést rendeznek. 

női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő
Legfrissebb hírek

Per Johansson: A Brestet is teljes, minden elemében erős csapatnak tartom

Kézilabda
1 órája

Nem érte el fő célját a Fradi, lemaradt a négyes döntőről

Kézilabda
7 órája

Szemerey Zsófi: Igazi csapatként hengereltünk az Odense ellen

Kézilabda
8 órája

Kialakult a négyes döntő mezőnye: a CSM Bucuresti és a Brest jutott tovább vasárnap

Kézilabda
22 órája

A Győr távozó irányítója: Az utolsó meccsemig mindent beleadok

Kézilabda
Tegnap, 11:20

A Ferencváros nagy hátrányból jött vissza a meccsbe, de a Metz jutott be a BL négyes döntőjébe

Kézilabda
2026.04.25. 19:37

Gálázva jutott sorozatban tizedszer a négy közé az ETO a kézi BL-ben

Kézilabda
2026.04.25. 17:30

Kedvező helyzetben a Győr, bravúr kellene a Ferencvárostól a női kézilabda Bajnokok Ligájában

Kézilabda
2026.04.25. 07:28
Ezek is érdekelhetik