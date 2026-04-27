Sorsoltak a női kézilabda BL-ben, a Brest Bretagne lesz a Győri ETO ellenfele az elődöntőben

A legutóbbi két kiírást megnyerő, a serleget eddig hétszer elhódító győriek sorozatban tizedszer vannak ott a négyes döntőben. A Metz egymás után harmadszor jutott be a final fourba, a Brest 2021, a CSM 2018 után tér vissza.

„A négyes döntőben nincs könnyű ellenfél. Természetesen tisztában vagyunk azzal, milyen játékerőt képvisel a Győr, de aki trófeát akar nyerni, annak mindenkit le kell győznie – mondta az EHF élő adásában a korábban két időszakot Győrben töltő, jelenleg a Brestet erősítő Ana Gros. – A Győr csodálatos csapat csodálatos játékosokkal, mindig favoritként vág neki a Bajnokok Ligájának. Minket alighanem sötét lóként kezelnek ebben a mezőnyben, de ez a szerep számunkra kedvezőbb, mintha mi lennénk az esélyesek.”

„Francia csapattal találkozunk, ami nagy örömömre alkalmat kínál a találkozásra néhány barátommal, de tudjuk, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen ők is a trófeára hajtanak – jelentkezett be az EHF adásába Hatadou Sako, a győriek francia válogatott kapusa. – Szeretem a kihívásokat, mindig mindent meg akarunk nyerni, és bár nem könnyű napról napra együtt élni a jelentős elvárásokkal, ezért vagyunk itt, az a dolgunk, hogy megfeleljünk nekik.”

„Fantasztikus dolog a négyes döntőben lenni, büszkék vagyunk arra, hogy eljtuttunk idáig. Itt már nincs könnyű ellenfél. Láttuk, hogy a CSM milyen jól teljesített az Esbjerg elleni negyeddöntőben, ennek fényében nem számítunk egyszerű mérkőzésre, mégis alig várom, hogy kezdődjön. Remélem, elérjük célunkat, és ott leszünk a döntőben” – mondta a metziek nevében megszólaltatott Vámos Petra.

Mint ismert, a négyes döntő kapujáig az FTC is eljutott, de a hazai döntetlen után a negyeddöntő vasárnapi franciaországi visszavágóján három góllal kikapott a Metztől.

NŐI KÉZILABDA BL FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME

Június 6., elődöntő

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC

Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)

Június 7.

15.00: a harmadik helyért

18.00: döntő

FTC–DVSC elődöntő az ifjúsági BL-ben

A női ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntőjét – három magyar és egy román csapattal – szintén a június 6-7-i a hétvégén rendezik meg Budapesten; a sorsolást itt is hétfőn tartották meg, az elődöntőben CSM Bucuresti–Győri ETO és FTC–DVSC mérkőzést rendeznek.