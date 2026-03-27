„Azt mondták, hogy nem a jelenlegi, hanem a jövőbeli Zsombort igazolják le” – exkluzív interjú a Real Betis 16 éves magyar tehetségével

„Ott figyeltek fel rám igazán”

„Ez az első idényem Spanyolországban, az EF Huescánál, amely kifejezetten a külföldi játékosok fejlesztésére specializálódott. Szerencsére a kemény munkának és a támogatásnak köszönhetően rövid idő alatt eljutottam a Betishez” – kezdte lapunknak adott interjúját a 16 éves Molnár-Bencze Zsombor. A 190 centis csatárt több mérkőzésen is figyelték, ám az igazi áttörést egy sevillai torna hozta meg.

„Sok bajnokit játszottam, de Sevillában, egy nyolccsapatos tornát követően döntötték el a Betis szakemberei, hogy megadják nekem a lehetőséget az akadémiájukon. Körülbelül egy hónappal később visszatértünk Sevillába, ahol bemutatták az edzőközpontot, és felvázolták, mik a terveik velem. A 16. születésnapomat követően írtuk alá a szerződésemet, rendkívül boldog vagyok” – mondta.

A fiatal játékos hároméves megállapodást írt alá, és júliustól a Betis korosztályos csapatainál folytatja.

„Itt más a rendszer, a korosztályokat összevonták. Jelenleg a Cadete A (U16) korosztályba tartozom, de a következő idényben várhatóan a Juvenil B-ben kezdek, ami az U17–U18-as szint. Innen lehet tovább lépni a Juvenil A-ba (U19), majd a felnőttfutball felé.”

Molnár-Bencze Zsombor jól halad a beilleszkedéssel

Betis, és semmi más

„Úgy tudom, volt érdeklődés más jó nevű spanyol csapatok felől is, de a Real Betis rendelkezik az egyik leginnovatívabb akadémiával, ráadásul a személyes találkozón is igazán pozitív, barátságos volt a hangulat. Ezt követően már nem gondolkodtam másik klubban, mindenképpen ide szerettem volna igazolni. Mindig is a spanyol futball állt hozzám a legközelebb, azzal a határozott céllal jöttem ki Huescába is, hogy egyszer a La Ligában játszhassak.”

A fiatal játékos különleges helyzetbe kerül: korosztályában ő lehet az egyetlen külföldi.

„Ez egyszerre előny és hátrány. Előny, mert azt mutatja, hogy ide nagyon kevesen jutnak el külföldről. Hátrány, mert egy összeszokott közegbe kerülök, amelyben mindenki évek óta együtt játszik. De a fejlődéshez szükség van az ilyen kihívásokra.”

Zsombor már több mint fél éve Spanyolországban él, és elmondása szerint jól halad a beilleszkedéssel. „A nyelvtanulás szerintem nem nehéz, ha valaki tényleg komolyan veszi. Már a kiutazás előtt elkezdtem tanulni, az utóbbi időszakban pedig még intenzívebben foglalkozom a spanyollal. Hetente érzem a fejlődést.”

Az alkalmazkodást az is segítette, hogy nem teljesen nulláról kellett kezdenie. „Szerencsére jól beszélek angolul, és több külföldi játékos is van a csapatban, így velük könnyen kommunikálok. Az edzők is beszélnek angolul, ami sokat segített, de annak, aki itt labdába akar rúgni, tudnia kell spanyolul.”

Új poszt, új szokások

A pályán és a pályán kívül is jelentős változáson ment keresztül az elmúlt években.

„Két éve még többnyire jobbszélsőt játszottam, aztán átkerültem a csatárposztra, amit hamar megszerettem. A Huesca edzői és a Betis megfigyelői szerint mindkét szélen és a kilences poszton is bevethető vagyok. Körülbelül másfél-két éve kezdtem el igazán komolyan venni az apró részleteket, a táplálkozást, az alvást, a regenerációt és a rendszeres különedzéseket. Érzem magamon a fejlődést, még ha ez kívülről nem is mindig látványos.”

A fiatal játékos tisztában van vele, hogy az átigazolás csak a kezdet.

„Az, hogy valaki eljut egy ilyen szintre, még nem jelenti azt, hogy ott is marad. Itt a tehetség alap, a különbséget a munka és a teljesítmény jelenti. A Real Betisnél azt mondták, hogy nem a jelenlegi, hanem a jövőbeli Zsombort igazolják le. Nagy potenciált látnak bennem, és bíznak benne, hogy sokkal jobb játékost tudnak belőlem formálni. A következő lépcső az lehet, ha hónapok múlva stabil, jó teljesítményt nyújtok, és alapemberré válok. Ehhez keményen kell dolgoznom – akár kétszer annyit, mint mások.”

A következő időszak nemcsak szakmailag, hanem fizikailag is nagy próbatétel lesz. Zsombor az idényt még a korábbi csapatánál fejezi be, és nyártól csatlakozik új klubjához.

„Már mondták, hogy az első idény nagyon nehéz lesz, főleg a nyári hőség miatt. Három hónapon keresztül elképesztően meleg van, ehhez is alkalmazkodni kell. Ez most egy lehetőség, egy ajtó – rajtam múlik, hogy nyitva tudom-e tartani.”

Újvári Gábor és Molnár-Bencze Zsombor. A szakember 9 éven át volt Zsombor edzője a Mészöly Focisuliban.

Újvári Gábor szerint a Real Betishez kerülés nagy lehetőség, de önmagában még nem jelent valódi sikert, mert ezen a szinten nagyon sok fiatal könnyen „megéghet”. Úgy fogalmazott: „Rengetegen jutnak ki jó nevű külföldi klubokhoz, de már sokkal kevesebben tudják végigjárni az összes lépcsőfokot, és végül többen Magyarországon kényszerülnek újraépíteni a karrierjüket. Zsombor előtt is hosszú, nehéz út áll, mert egy ilyen közegben már nem elég a tehetség: folyamatos teljesítmény, mentális erő és alkalmazkodóképesség kell ahhoz, hogy valaki valóban meg is ragadjon ezen a szinten.” A korábbi edző ugyanakkor sokra tartja a játékost: „Zsombort jó adottságú, erős felépítésű, gyors, technikás, kifejezetten jó rúgótechnikájú, kétlábas futballistának írnám le, akiben mindig is volt valami különleges: látványosan és szépen futballozik, a kapu előtt is veszélyes, és több poszton is bevethető. A leginkább fejlesztendő terület a harciasság és a jó értelemben vett agresszivitás. Ha ezekben sikerül előrelépnie, akkor magas szintre juthat.” ÚJVÁRI GÁBOR, a Mészöly focisuli edzője

Papp Gábor és Molnár-Bencze Zsombor (Fotó: Instagram/YUNiK Management)