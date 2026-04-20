Heti légiósprogram: bajnoki rangadót játszik a Galatasaray

ÁPRILIS 20., HÉTFŐ
–
ÁPRILIS 21., KEDD
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Coventry City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
20.45: West Bromwich Albion–Watford
WBA: Callum Styles
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
20.30: Ried–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
ÁPRILIS 22., SZERDA
ANGLIA
Premier League
21.00: Bournemouth–Leeds United
Bournemouth: Tóth Alex
Championship (II. osztály)
20.45: Sheffield United–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
18.30: Red Bull Salzburg–Austria Wien
Salzburg: Redzic Damir
18.30: Rapid Wien–Hartberg
Rapid: Bolla Bendegúz
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Csütörtök, 1.30: Toronto FC–Philadelphia Union
Toronto: Sallói Dániel
Csütörtök, 1.30: Columbus Crew–Los Angeles Galaxy
Columbus: Gazdag Dániel
Csütörtök, 3.30: Real Salt Lake–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
17.00: Vojvodina–Partizan Beograd
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Nagyszombat–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
II. Liga (másodosztály)
16.30: Somorja–Lipótszentmiklós
Somorja: Csorba Noel
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, negyeddöntő
19.30: Galatasaray–Genclerbirligi
Galatasaray: Sallai Roland
ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, 1. mérkőzés
20.30: Lommel SK–RFC Liege
Lommel: Vancsa Zalán
HOLLANDIA
Eredivisie
18.45: Go Ahead Eagles–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
16.15: FC Bihor–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Degerfors–AIK
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
20.00: Szpartak Szabadka–Topolya
Szpartak: Holender Filip
Topolya: Mezei Szabolcs
ÁPRILIS 24., PÉNTEK
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II– Roda
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Zaglebie Lubin–Termalica Nieciecza
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: RB Leipzig–Union Berlin
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
Union: Schäfer András
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
16.30: Hermannstadt–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
ÁPRILIS 25., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Liverpool–Crystal Palace
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: West Bromwich Albion–Ipswich Town
WBA: Callum Styles
16.00: Stoke City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: Wolfsberger AC–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
CSEHORSZÁG
Chance Liga
16.00: Slavia Praha–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
19.00: Toronto FC–Atlanta United
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–New England Revolution
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 1.30: Columbus Crew–Philadelphia Union
Columbus: Gazdag Dániel
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.00: Hapoel Petah Tikva–Hapoel Tel-Aviv
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: Cracovia–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Wolfsburg–Mönchengladbach
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Hertha BSC–Holstein Kiel
Hertha: Dárdai Márton
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
12.30: Catanzaro–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Vitoria Guimaraes–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
12.00: Steaua–Corvinul
Steaua: Huszti András
Alsóház
10.00: CSM Slatina–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: Afumati–Olimpia Szatmárnémeti
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
20.30: Dunaszerdahely–Zsolna
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
Zsolna: Szánthó Regő
Alsóház
18.00: Kassa–Rózsahegy
Kassa: Kovács Mátyás
18.00: Komárom–Szakolca
Komárom: Szűcs Patrik
II. Liga (másodosztály)
16.30: Vágbeszterce–Somorja
Somorja: Csorba Noel
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
16.30: Nafta Lendva–NK Bistrica
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Kayserispor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
ÁPRILIS 26., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
14.30: Rapid Wien–Red Bull Salzburg
Rapid: Bolla Bendegúz
Salzburg: Redzic Damir
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Metz
Le Havre: Loic Nego
SKÓCIA
Premiership
15.00: Dundee United–Dundee FC
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
18.30: Leganés–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
17.00: Vojvodina–Zseljeznicsar
Vojvodina: Szűcs Kornél
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
13.30: Genclerbirligi–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
19.00: Galatasaray–Fenerbahce
Galatasaray: Sallai Roland
ÁPRILIS 27., HÉTFŐ
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, visszavágó
20.30: RFC Liege–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
18.00: AEL Limassol–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Malmö
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
18.00: Radnicski 1923–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
20.00: Topolya–Mladoszt
Topolya: Mezei Szabolcs