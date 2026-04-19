Európai kézilabdaligák: Fazekasék és Rostáék is kupát nyertek

Román kupagyőztes lett a Dinamo Bucurestiben játszó Rosta Miklós. A szövetség honlapja szerint a fővárosiak 29–27-re nyerték meg a finálét a SCM Politehnica Timisoara otthonában. A szezon végén távozó és Szegedre visszatérő válogatott beálló duplázással búcsúzhat csapatától, hiszen a Dinamo három fordulóval a vége előtt vezeti a bajnoki tabellát.

Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán csapata, a bajnok Orlen Wisla Plock megnyerte a Lengyel Kupát, a döntőben 31–26-ra győzött a PGE Wybrzeze Gdansk ellen. Fazekas a szombati elődöntőben a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc gólt lőtt a Kielcének, ezúttal pedig kétszer talált a hálóba. Ilic és Szita most nem volt eredményes. A Plock 14. alkalommal nyerte meg a Lengyel Kupát, és megerősítette második helyét az örökranglistán, amit a Kielce vezet 18 elsőséggel.

Tóth Rajmond mind a hat lövését gólra váltotta, csapata, a Rebi BM Cuenca pedig hazai pályán 35–33-ra nyert a Bada Huesca ellen a spanyol férfibajnokságban. Jánosi Tamás négy találata ellenére a Tubos Aranda Villa de Aranda 28–26-ra kikapott a Frigoríficos del Morrazo otthonában.

A junior világbajnok Hlogyik Petra 11 védéssel járult hozzá a Göppingen 28–19-es hazai győzelméhez a BSV Sachsen Zwickau ellen a német női bajnokság alsóházi rájátszásában. A vendégeknél a csapatkapitány Szabó Laura egy gólt lőtt.