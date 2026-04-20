Nemzeti Sportrádió

Tiéd a Ring! – a megújult F1-es pálya közösségi programmal nyitja meg kapuit

V. H. L.V. H. L.
2026.04.20. 13:51
Fotó: Hungaroring Média
Címkék
A története legnagyobb fejlődésén áteső Hungaroring április 26-án különleges programmal nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt – ezúttal nem a versenyzőké, hanem a szurkolóké lesz a főszerep.

Idén ünnepli 40. születésnapját a magyar Formula-1-es pálya, a Hugaroring, amely az átalakítás után hamarosan megnyitja kapuit. A jeles évforduló és történetének legkomolyabb megújulása okán április 26-án az ikonikus helyszín egyedülálló eseménnyel készül szurokolóknak: a „Tiéd a Ring!” program keretében az autósport-rajongók válnak főszereplővé, birtokba vehetik az ikonikus aszfaltcsíkot (séta és futás a versenypályán), pilates-órán vehetnek részt a teraszon, bepillanthatnak a kulisszák mögé, egy napra tényleg sajátjuknak érezhetik a Hungaroringet. 

Fotó: Hungaroring Média

Az érdeklődők szakértő vezetéssel megtekinthetik a megújult főépületet, benézhetnek a versenyirányításba, kimehetnek a pódiumra, a Driving Centerben vezetéstechnikai bemutatókat nézhetnek, offroad taxival felfedezhetik a Hungaroring erdejét, kipróbálhatják az airsoftot, sőt, az éppen zajló gyalogosbeavatkozó-képzés látványos feladatait is figyelemmel kísérhetik. 

Fotó: Hungaroring Média

Az említett programokon túl a szervezők arról is gondoskodnak, hogy a kávérajongók a célegyenesben, egészen elképesztő hangulatban előtt fogyaszthassák el kedvenc italukat, az egészséges táplálkozást szem előtt tartók dietetikustól kérhessenek tanácsokat, de lesz sportautó-kiállítás is, a gokartozni vágyók pedig ezen a napon kedvezményes áron hódolhatnak hobbijuknak. A gyermekek a Miniring-pályán játékosan tanulhatnak közlekedni, lesz kerékpáros ügyességi pálya, LEGO-sarok, s közelről szemügyre vehetik a rendőrmotorokat is. 

Fotó: Hungaroring Média

A 10 órakor kezdődő eseményre a belépő 3000 forint – a jegyek online megvásárolhatók a Hungaroringshopban –, 10 éves kor alatti gyermekek diákigazolvány, a mogyoródi és a kerepesi lakosok pedig  lakcímkártya bemutatásával ingyenesen vehetnek részt a rendezvényen.

 

 

