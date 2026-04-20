Kézilabda: minden éremből nyerne egyet Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője

A Magyar Kupa-győztes Veszprém százszázalékos teljesítménnyel vezeti az NB I tabelláját, és már biztosította helyét a döntőben. A második helyezett Szegedet és a harmadik Tatabányát három pont választja el egymástól négy fordulóval az alapszakasz vége előtt, de Tóth Edmond szerint nincs realitása, hogy megelőzik a csongrádiakat és a fináléba jutnak.

„Természetesen mindent megteszünk, és próbáljuk magunkat tartani, hogy ne bukjunk pontokat a maradék négy mérkőzésen, de nem realitás a döntőbe jutás. A Szeged nagyon jó csapat, hasonlóan a Veszprémhez” – mondta az MTI-nek a tavaly nyáron kinevezett szakvezető. Hozzátette: ha úgy alakul, elégedettek lesznek a harmadik hellyel, mert számukra az is hatalmas siker. A szezon előtt az volt a céljuk, hogy stabilizálják a csapat játékát, és nagyon büszke rá, hogy nyolc ponttal vezetnek a negyedik helyezett Ferencváros előtt.

„Álmunkban sem gondoltuk, hogy ennyire kevés vesztett ponttal, így állunk majd” – szögezte le. A vasárnapi Magyar Kupa-döntőt 34–22-re elveszítő Tatabánya hazai pályán 34–30-ra nyert a Szeged ellen, a Veszprémtől pedig csak 31–29-re kapott ki. A tatabányaiak az Európa-kupa elődöntőjében a bosnyák RK Izvidac csapatával találkoznak, a párharc első mérkőzését vasárnap játsszák idegenben, a visszavágót pedig jövő pénteken hazai pályán.

„Ott szeretnénk még fényesebb érmet szerezni, mert elterveztük, hogy ha lesz egy harmadik és egy második helyezésünk, akkor legyen egy első is, és ott van a legnagyobb esélyünk, de nagyon nehéz lesz” – vélekedett. Tóth hangsúlyozta, hogy szeretnének aranyéremre törni, de ahhoz még el kell jutniuk a fináléba, amire egyelőre nem gondolnak, hiszen még előttük áll az elődöntő. Szerinte az Izvidac és a Tatabánya hasonló játékerőt képvisel. Mint azt megjegyezte, hosszú utazás és nehéz körülmények várnak rájuk idegenben, de ehhez is fel kell nőniük, hiszen azért indultak ebben a nemzetközi sorozatban, hogy tanuljanak, fejlődjenek, és ősztől egy szinttel feljebb, az Európa-ligában is helyt álljanak.

„Ez hiába az Európa-kupa, a legjobb négy között itt is nagyon jó csapatok vannak, sőt már a török Nilüfer ellen is csak apróságok döntöttek a javunkra. Senki nem gondolta, hogy ilyen jó csapat és ennyire nehéz lesz ellene játszani” – utalt a negyeddöntőre a vezetőedző.

Csapata korábban a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau együttesét búcsúztatta a harmadik számú európai kupasorozatban. Az elődöntőben a másik ágon a Bognár Alexet foglalkoztató szlovén RK Celje PL és az északmacedón GRK Ohrid találkozik egymással.