F1: Tanulni kell a korábbi hibákból – Wolff

Az 54 éves sportvezető a versenyzők, a nemzetközi szövetség (FIA), valamint az F1-es sorozat és az abban szereplő istállók képviselőinek részvételével Londonban lezajlott hétfői egyeztetést követően beszélt erről.

„Azt kell mondanom, hogy konstruktív megbeszéléseken vagyunk túl, amelyeknek az a lényege, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a terméket, valódi versenyautót készíteni, miközben optimalizáljuk a biztonságot. Mindezt körültekintően és erőlködés nélkül” – fogalmazott Wolff. Az osztrák szakember szerint egyre közelebb jutnak a megfelelő megoldáshoz az idén bevezetett szabályok továbbfejlesztésének ügyében.

„Tanulnunk kell a korábbiakból, amikor néha elhamarkodott döntéseket hoztunk, túllőttünk a határon, és csak később jöttünk rá, hogy ez nem volt jó ötlet” – jelentette ki Wolff.

A Mercedes az eddig rendezett mindhárom idei futamon diadalmaskodott, kétszer az olasz Andrea Kimi Antonelli, egyszer a brit George Russell győzött. Az összetettben a 19 éves Antonelli vezet Russell előtt.

A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen viszont az első pillanattól kezdve élesen kritizálta a szabályokat és az azoknak megfelelően megépített autókat, valamint úgy vélekedett, hogy az egész F1-ben „antiversenyzés” uralkodott el. Kilátásba helyezte, hogy ha nem történnek jelentős változtatások, akkor akár el is hagyhatja az F1-et.

A vb jövő hétvégén Miamiban folytatódik, az ígéretek szerint addigra egyezségre kívánnak jutni az érdekelt felek, és azon a versenyhétvégén már láthatók lesznek a módosítások.