Nemzeti Sportrádió

Többek között a Juventus és a BVB is szemet vetett Kovács Bendegúzra – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.03.20. 11:04
Fotó: Getty Images
Címkék
Juventus Jong AZ Leaderbrock Kovács Bendegúz Borussia Dortmund AZ Alkmaar
Nem lesz hiánya kérőkben a nyár folyamán az AZ második számú csapatában (Jong AZ) szereplő Kovács Bendegúznak – írja a La Gazzetta dello Sport.

Az olasz sportlap szerint a 199 centiméter magas, gólerős centert a klub a magyar játékost képviselő Leaderbrock ügynökségen keresztül figyeli kiemelten – a többek között Pedrit, Ferran Torrest (mindkettő Barcelona) vagy épp Alisson Santost (Napoli) képviselő társaság ugyanis jó kapcsolatot ápol a „zebrákkal”, s korábban olyan futballistákat vitt fiatalon Torinóba, mint például Kenan Yildiz, de az idén januárban Münchenből „elhappolt” Adin Licinát is generációja egyik nagy tehetségeként tartják számon.

Az Alkmaar értelemszerűen nem tervezi elengedni csatártehetségét, a holland klub ugyanis a magyar szurkolók számára fájdalmasan is ismerős Troy Parrott utódát látja Kovácsban. A 24 éves ír csatár jelenleg 40 tétmeccsen 28 gólt és 10 gólpasszt jegyez az alkmaariaknál, így várhatóan a nyári átigazolási időszakban nagy összeg fejében távozik egy erősebb bajnokságba  – a nemzetközi sportsajtó a Milant és a Tottenhamet emlegeti mint potenciális célállomást.

Ezzel együtt nem mozdíthatatlan a magyar U19-es válogatottban is szereplő játékos, a Gazzetta szerint az Alkmaar egy ötmillió euró körüli összegért már hajlandó lenne elengedni Kovácsot, ami kifejezetten magas vételárnak számít a Transfermarkton 900 ezer euróra taksált tinédzserért.

Az olasz sportlap megjegyzi, hogy a debreceni születésű csatárt nemcsak a Juventus szerezné meg: többek között a Borussia Dortmund, a Sporting CP és az Aston Villa is figyeli a játékost, akit az olaszok fizikuma és játéka alapján Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítanak.

Kovács Bendegúz jelenleg kiemelkedő idényt fut, minden sorozatot figyelembe véve 33 tétmeccsen 29 gólt, illetve egy gólpasszt jegyez.

 

Legfrissebb hírek

