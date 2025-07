Légiósok: a ciprusi szövetség kikérte Kiss Tamás játékengedélyét

Ugyan a Transfermarkt piaci portál már az Anorthoszisz játékosaként szerepelteti Kiss Tamást, és július 31-i dátummal rögzíti a szélső átigazolását, csütörtök délelőtt a klubok még nem erősítették meg a hivatalos felületeiken, hogy a kétszeres magyar válogatott szélső a lengyel másodosztályú Wisla Krakówtól a ciprusi élvonalbeli Anorthosziszhoz szerződött volna.

Ugyanakkor a napokban már a Nemzeti Sport Online-on is írtunk róla, hogy a szélső ügyében megszületett az egyezség a két klub között, és Kiss felkészülési meccsen már játszott is az Anorthosziszban. Csütörtök délelőtt pedig a foinikasnews.com oldal arról is beszámolt, hogy a ciprusi szövetség hivatalos oldalán már feltünteti, hogy kikérte a lengyel szövetségtől az Anorthoszisz kérésére Kiss Tamás játékengedélyét.