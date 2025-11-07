Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet

„Dominik mindig azt nyújtja, amit vársz tőle – mondta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya a királyi gárda elleni mérkőzést követően a vegyes zónában. – Nagyon fontos játékos. Páratlan energiákat mozgósít a pályán, a képességei kiemelkedőek, és minden találkozón fejlődik. A magyar válogatottban már vezérré vált, most pedig az a feladata, hogy az idény hátralévő részében tartsa ezt a klasszis formát. A lényeg, hogy maradjon szerény és dolgozzon tovább alázattal.”

A magyar labdarúgó teljesítménye óhatatlanul felveti a kérdést: mikor hosszabbít vele a klub? Jelenlegi szerződése 2028 júniusáig szól, és bár az egyeztetések megindultak, a megállapodás még nem körvonalazódik. Hasonló helyzetben van Ryan Gravenberch is, aki szintén 2028-ig írt alá, és szintén kiváló formában játszik. A magyar légiós esetében ugyanakkor nem lenne meglepő, ha csapatkapitány-jelöltként is szóba kerülne, ha a holland védő a következő idény végén, közel a 36. születésnapjához, távozna. Státusza, tapasztalata és karaktere Szoboszlai Dominkot alkalmassá teszi a szerepre, különösen annak tükrében, hogy a Liverpool FC jelenlegi „régi gárdája” szinte egységesen távozóban van: Andrew Robertson és Ibrahima Konaté szerződése a jövő nyáron, míg Alisson Beckeré és Mohamed Szalahé 2027-ben fut ki. Ez azt jelenti, hogy addigra a magyar középpályás a keret egyik legrutinosabb játékosává válhat. Habitusát tekintve nem a hangos beszéd embere, inkább a teljesítményével válik vezérré. Már nagyon fiatalon, 22 évesen a magyar válogatott csapatkapitányává nevezték ki, és ezt a felelősséget azóta is méltón viseli.

„Nem kiabál, nem hergel, de példát mutat azzal, ahogyan fáradhatatlanul fut a pályán” – adott jellemzést a Prime Sport szakértőjeként a Real Madrid elleni mérkőzés után Robbie Fowler, a Liverpool legendája.

A Mersey-parti csapatnál jelenleg nincs olyan játékosokból álló vezetői csoport, mint Jürgen Klopp idején. Arne Slot alatt Virgil van Dijk a csapatkapitány, Andrew Robertson a helyettese, de Szoboszlai Dominik, aki 2023 nyarán érkezett az RB Leipzigtől mára alapemberré vált, és készen áll a nagyobb felelősségre. Mindemellett a magánéletben is megtalálta a helyét, nemrég édesapa lett, és családjával boldogan él Liverpoolban, imádja az Anfield hangulatát.

„Ez pályafutásom eddigi legboldogabb időszaka, a pályán és azon kívül is” – nyilatkozta a nyáron a Liverpool FC honlapjának.

A magyar válogatottnál már megtörtént az őrségváltás: Szalai Ádám átadta a karszalagot Szoboszlai Dominiknak (Fotó: Török Attila)

Aki képes kezelni a nagy pillanatokat, valamint talpra állni a nehézségekből, az lehet sikeres a „vörösök” mezében. Az előző idény egyik emlékezetes pillanata volt, amikor kimerülten feküdt a gyepen a Manchester City elleni idegenbeli 2–0-s győzelem után – a magyar játékos is betalált, és csaknem tíz év után ez lett a Liverpool első bajnoki sikere az Etihadban –, és amikor felállt, a hazaiakat gardírozó Pep Guardiola külön gratulált neki. Hasonlóan intenzív teljesítményt kellene nyújtania vasárnap, amikor a Liverpool ismét Manchesterbe megy, ám ez aligha riasztja el. Ruben Peeters, a Liverpool teljesítményedzője a következőket nyilatkozta róla a Gazet van Antwerpennek: „Lenyűgöző a képessége, ahogy végigfutja a mérkőzéseket és az intenzitás, amellyel játszik az első perctől az utolsóig.”

A középpályások gyakran háttérbe szorulnak a gólszerző hősök mögött, de Szoboszlai Dominik már most megkapja a neki járó elismerést, és amit esetleg a gólszerzés terén hiányolnak tőle, azt bőven pótolja a mindent átfogó, erőteljes játékával.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool jelen évadának eddigi legjobbja, és úgy fest, a saját története még csak most kezdődik igazán az Anfieldben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

November 8., szombat

13.30: Tottenham Hotspur–Manchester United (Tv: Match4)

16.00: Everton–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: West Ham United–Burnley (Tv: Arena4, 21.30: felvételről)

18.30: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

November 9., vasárnap

15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Brentford–Newcastle United

15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Leeds United

17.30: Manchester City–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!