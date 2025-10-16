Verstappen az Amerikai Nagydíjon is közelebb férkőzik a McLarenhez?
A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN
Nyílt sisakos küzdelem a McLarennél és a Verstappen-fenyegetés
Az előző versenyhétvége, a Szingapúri Nagydíj több szempontból is vízválasztó volt a McLaren házon belüli csatájában, hiszen a két versenyző, Oscar Piastri és Lando Norris között történt incidens pont azon a futamon következett be, amelyen a csapat megvédte a konstruktőri címét. A wokingiak ezzel elérték az elsődleges céljukat, ami már önmagában is utat nyit a szabadabb küzdelem előtt, miközben az újabb egymásnak feszülés még inkább megerősítheti a sokszor emlegetett papaya-szabályok felülírásának szükségszerűségét.
Noha Piastri kezdte magabiztosabban az idényt, és az ötödik Grand Prix óta rendületlenül vezeti az egyéni bajnokságot, az elmúlt időszakban kevésbé mutat kiegyensúlyozott formát, és az előző öt futamból négyen a márkatársa mögött végzett vasárnap, így folyamatosan csökkent az előnye, és nőtt a rá nehezedő nyomás. Az ausztrál ráadásul egy sokatmondó mutatóban hátrányba is került: immár Norris végzett összességében többször előrébb a házon belüli csatában a mostani szezon hagyományos és sprintversenyei során.
Mindezt egy merész manőver alapozta meg a rajtot követően, ami kétségkívül rossz szájízt hagyott Piastriban, főleg úgy, hogy nem az volt az első eset, hogy Norris eltalálta őt. Fontos különbséget jelent viszont, hogy míg Montrealban egyértelműen a brit volt a hibás, ezúttal a versenyirányítás és az istálló is azon az állásponton volt, hogy nem történt határátlépés, míg a közvélemény szerint Norris talán először mutatta meg, hogy igazán meg szeretné nyerni a világbajnokságot.
Az évet kisebb krízisben kezdő, és sok hibát elkövető brit lassan visszaépítette az önbizalmát, és újra ráérzett az autóra, miután a csapat bevetette az új első felfüggesztést, ami pontosan a pilóta nehézségeire érkezett válaszul. Norris lemaradása hat futammal és három sprinttel a vége előtt 22 pont, miközben adott pilóta összesen még 174 pontot gyűjthet. Figyelembe véve, hogy a páros között sokszor nüanszok döntenek, és egy-egy apróbb megingás a teljes hétvége összképét meghatározhatja, még óriási ez a pontmennyiség, s a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a McLaren már nem tűnt egyértelműen kiemelkedőnek az elmúlt futamokon.
A wokingiak legutóbb Hollandiában diadalmaskodtak, azóta Max Verstappen amellett, hogy valamennyi futamon a kettős előtt végzett, két sikert is elkönyvelhetett, miközben George Russell Szingapúrban tért vissza a pódium felső fokára. Az elmúlt három győzelmen osztozó két csapatban egy közös nevező van: a riválisok nagy részével ellentétben nem állt le a fejlesztésekkel a 2026-os új korszak kapujában sem.
A Red Bull például az Osztrák GP óta valamennyi helyszínre hozott fejlesztést, és minden jel arra mutat, hogy sikerült megtalálnia a helyes irányt, és orvosolnia a gyengeségeit, ami óriási fenyegetést jelent, hiszen Verstappen kiemelkedő teljesítményt nyújt egész évben, és nincs mit veszítenie. Bár a holland pilóta lemaradása 63 pont, tekintve, hogy három nagydíj alatt sikerült 41 pontot eltüntetnie, egészen hamar megérkezhet a McLaren-páros nyakára, ha megtartja a lendületét, és kétségtelenül a kezére játszik, hogy Piastri és Norris biztosan fog még pontokat elvenni egymástól.
Sokatmondó adat, hogy míg a Red Bullon belül kivétel nélkül Verstappen volt az, aki a jobb eredményt szállította, így szinte maximalizálta a megszerezhető pontokat, a McLarennél nem is lehetne eltérőbb a helyzet. Piastri 336, míg Norris 314 pontot gyűjtött össze, de 409 pont szerepelhetne bármelyikük neve mellett, ha ő érte volna el a McLaren adott hétvégén jegyzett jobb eredményét.
Ebben az esetben nem is lenne kérdés az egyéni cím sorsa, de az idény utolsó negyedéhez érve az a legégetőbb téma, hogy Verstappen vajon odaérhet-e a végén. A McLaren-pilóták szempontjából hatalmas kihagyott helyzet lenne, ha végül nem sikerülne elhódítani a címet, és különösen rossz fényt vetne bármelyikükre, ha alulmaradnának Verstappennel szemben a végelszámolásnál.
A Mercedes nagy talánya
Az előző futamhétvégén a Mercedes mindent vitt, George Russell azt követően, hogy saját magát is meglepve megszerezte a pole pozíciót, másnap magabiztos sikert aratott. Noha az öröm kétségtelen volt, hagyhatott keserű szájízt az, hogy az istálló a jelenlegi szabályéra végén sem érti teljesen a versenygépe viselkedését, és az elmúlt másfél hét egyértelműen azzal telt, hogy próbált rájönni a szingapúri siker kulcsára.
Ha ez sikerült, a Mercedes akár beleszólhat a győzelemért vívott harcba is a fennmaradó versenyeken, ami még tovább fűszerezheti a bajnoki küzdelmet. A csapat nem titkolt célja a konstruktőri második hely megszerzése, amire remek esélye lehet, hiszen míg a Red Bull Verstappen bajnoki reményei ellenére is messze van tőle, a Ferrari úgy tűnik, nem igazán találja továbbra sem az utat, és az elmúlt időszakban nemegyszer csak a negyedik erőt jelentette.
A maranellóiaknak ráadásul inkább már hátrafelé kell tekinteniük, hiszen a „vörös bikák” 9 pontra közelítették meg őket, és akár már most hétvégén megtörténhet a pozíciócsere. A Scuderia még mindig győzelem nélkül áll, miközben a McLaren 12, a Red Bull 4, míg a Mercedes 2 sikert aratott már az idén.
Kik viszik el az utolsó helyeket a 2026-os rajtrácsról?
A Mercedes hosszas várakozás után végül szerdán megerősítette, hogy nem változtat a jelenlegi pilótafelálláson, így az új korszakot megnyitó 2026-os szezonban is Andrea Kimi Antonelli és George Russell fogja terelgetni a versenygépeit. A németek bejelentésével már csak négy hely kiadó a soron következő évre, a Red Bullnál az a kérdés, ki lesz Verstappen csapattársa, az Alpine Pierre Gasly mellé keres versenyzőt, míg a Racing Bullsnál lehet, hogy teljesen megújul a pilótapáros.
Ami a „vörös bikákat” illeti, Isack Hadjar tűnik az egyértelmű befutónak, a másik két istállónál azonban már jóval bizonytalanabb a helyzet. A faenzaiaknál a McLaren pilótaprogramjából kikerülő Alex Dunne neve került fel a listára Liam Lawsoné, Arvid Lindbladé, illetve Cunoda Jukié mellé. Az enstone-iaknál eközben Franco Colapinto ülésére a hírek szerint Paul Aron mellett az idény közben menesztett Jack Doohan is versenyben lehet.
A Mercedes megerősítette a jövő évi versenyzőpárosát – hivatalos
Színkavalkád a pályán és a garázsokban
A csapatok egyes helyszínekre különleges autófestésekkel szoktak készülni, az egyik ilyen állandó pontnak számítanak az Amerikában rendezett versenyek, így a Formula–1-et most hétvégén vendégül látó Austinban is lehetett rá számítani, hogy több versenygép dizájnja megújul. Végül összesen hat gárda mutatott be egyedi színezést, így a mezőny több mint fele tér el a megszokott stílustól.
A fennállása tizedik konstruktőri címét bebiztosító McLaren már többedjére álmodott meg új külsőt a támogatójával, a Google-lel együttműködve, most épp a Geminit népszerűsíti az elsőre fehérnek tűnő, de valójában irizáló festésével, ami a versenyzők ruháján is visszaköszön a hétvégén. A wokingiak ezt a festést fogják használni Mexikóban is.
Az először variáló Aston Martin eközben a tudomány világába utazott el az új dizájnnal, hiszen a háromszögek mellett tudományos képletek jelennek meg a megszokott zöld fényezésen. A silverstone-iak az Aramcóval azt szerették volna elérni, hogy az autó mögötti láthatatlan tudomány láthatóvá váljon a festés által, miközben népszerűsíteni igyekeznek a tudományos területeket megcélzó programjukat is.
Különleges irányt választott a Racing Bulls is, amelyik névadó szponzora, a Cash App új Tortoise kártyáját promotálja. A faenzaiak gépét ennek megfelelően teknőspáncél ihlette mintázat teríti be, amely visszaköszön a versenyzők, Hadjar és Lawson versenyruháján is.
Az Alpine eközben a sárga színt csempészte bele a kocsi fényezésébe, amelyet nemcsak Austinban, hanem Mexikóban és Brazíliában is használni fog. Az enstone-i alakulat a két utóbbi helyszín mellett Argentínában rendez kapcsolódó promóciós eseményeket, vagyis Franco Colapinto hazájában. Az argentin hatalmas támogatásnak örvend ott, és sok új latin-amerikai szurkolót vonz be, azonban továbbra is kérdéses, hogy jövőre is ott lehet-e a rajtrácson.
A Williams nem újított, inkább a múlthoz nyúlt vissza, mivel a 2002-es autódizájnt idézi meg a névadó támogatójával, az Atlassiannal együttműködve. A bemutatón a csapat egyik akkori pilótája, Juan Pablo Montoya is részt vett.
Nem meglepő módon az újabb hazai nagydíjára készülő Haas is hozzányúlt a festéséhez. Az amerikai zászló motívumai feltűnnek az első és a hátsó szárnyon, az oldaldobozokon, valamint a motorborításon is.
MI VÁRHATÓ AZ AMERIKAI NAGYDÍJON?
Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, a 19. állomás Austin, ahol a 46. Amerikai Nagydíjat rendezik meg. A helyszín immár a 13. alkalommal látja vendégül a mezőnyt, és sorozatban a harmadik alkalommal tart sprinthétvégét. Az év negyedik ilyen lebonyolítású Grand Prix-ján is különösen meghatározó lehet a közép-európai idő szerint péntek este rendezendő egyetlen szabadedzés, így felértékelődik a gyárban elvégzett előkészületi munka is.
A sprinthétvége már önmagában is magában hordozza a káosz és a meglepetéseredmény lehetőségét, és két évvel ezelőtt a kevés rendelkezésre álló felkészülési idő kizáráshoz is vezetett. Az akkor még Mercedesnél versenyző Lewis Hamiltont, valamint a jelenlegi ferraris csapattársát, Charles Leclerc-t is diszkvalifikálták a padlólemez túlzott kopása miatt, míg 2023-ban a pályahatárok okoztak bonyodalmakat, hiszen összesen 83 szabálysértés történt.
Az idén eközben a gumik kerülhetnek kiemelt szerepbe, mivel a Pirelli másodszor határozott úgy, hogy nem három egymást követő keveréket bocsát a csapatok rendelkezésére. Ezen a hétvégén a C1-es, a C3-as, valamint a C4-es abroncsok lesznek használatban, amivel a beszállító azt szeretné elérni, hogy utat nyisson a különböző stratégiai lehetőségek előtt. Mario Isola szerint ugyanis a két lágyabb keverék használata is remek taktikai opció, de akkor szinte biztosan szükség lenne egy második kerékcserére is.
Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton vezeti az örökranglistát az Amerikai Nagydíjak történetében, Indianapolisban egyszer, míg Austinban öt ízben győzedelmeskedett. Rajta kívül a jelenlegi mezőnyből Verstappen és Charles Leclerc nyert már a GP-n, előbbi 2021 és 2023 között sorozatban háromszor, míg utóbbi tavaly. A McLaren párosa tehát még sikertelen a helyszínen, mint ahogyan az előző versenyhétvégén diadalmaskodó Russell is.
Ami a jelenlegi formát illeti, van rá esély, hogy Norris vagy Piastri feliratkozzon a győztesek listájára, mint ahogyan az újabb Mercedes-sikert sem lehet kizárni. Az elmúlt időszakot, illetve a korábbi austini futamokat nézve ugyanakkor mindenképpen meg kell említeni Verstappent, aki a hétvége egyik fő esélyesének számít. Emellett érdemes lesz figyelni a Ferrarira is, amelyik egy évvel ezelőtt kettős sikert aratott Texasban.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Oscar Piastri
|7
|14
|20
|336
|2.
|Lando Norris
|5
|14
|19
|314
|3.
|Max Verstappen
|4
|9
|19
|273
|4.
|George Russell
|2
|8
|19
|237
|5.
|Charles Leclerc
|–
|5
|17
|173
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|17
|125
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|1
|12
|88
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|11
|70
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|9
|39
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|5
|37
|11.
|Fernando Alonso
|–
|–
|7
|36
|12.
|Carlos Sainz
|–
|1
|9
|32
|13.
|Lance Stroll
|–
|–
|6
|32
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|30
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|7
|28
|16.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|7
|20
|18.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|4
|18
|19.
|Oliver Bearman
|–
|–
|6
|18
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|650 (már bajnok)
|2.
|Mercedes
|325
|3.
|Ferrari
|298
|4.
|Red Bull-Honda
|290
|5.
|Williams-Mercedes
|102
|6.
|Racing Bulls-Honda
|72
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|68
|8.
|Sauber-Ferrari
|55
|9.
|Haas-Ferrari
|46
|10.
|Alpine-Renault
|20
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|19.30–20.30
|Sprintidőmérő
|23.30–00.14
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|19.00–19.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
