Verstappen az Amerikai Nagydíjon is közelebb férkőzik a McLarenhez?

A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN

Nyílt sisakos küzdelem a McLarennél és a Verstappen-fenyegetés

Az előző versenyhétvége, a Szingapúri Nagydíj több szempontból is vízválasztó volt a McLaren házon belüli csatájában, hiszen a két versenyző, Oscar Piastri és Lando Norris között történt incidens pont azon a futamon következett be, amelyen a csapat megvédte a konstruktőri címét. A wokingiak ezzel elérték az elsődleges céljukat, ami már önmagában is utat nyit a szabadabb küzdelem előtt, miközben az újabb egymásnak feszülés még inkább megerősítheti a sokszor emlegetett papaya-szabályok felülírásának szükségszerűségét.

Noha Piastri kezdte magabiztosabban az idényt, és az ötödik Grand Prix óta rendületlenül vezeti az egyéni bajnokságot, az elmúlt időszakban kevésbé mutat kiegyensúlyozott formát, és az előző öt futamból négyen a márkatársa mögött végzett vasárnap, így folyamatosan csökkent az előnye, és nőtt a rá nehezedő nyomás. Az ausztrál ráadásul egy sokatmondó mutatóban hátrányba is került: immár Norris végzett összességében többször előrébb a házon belüli csatában a mostani szezon hagyományos és sprintversenyei során.

Mindezt egy merész manőver alapozta meg a rajtot követően, ami kétségkívül rossz szájízt hagyott Piastriban, főleg úgy, hogy nem az volt az első eset, hogy Norris eltalálta őt. Fontos különbséget jelent viszont, hogy míg Montrealban egyértelműen a brit volt a hibás, ezúttal a versenyirányítás és az istálló is azon az állásponton volt, hogy nem történt határátlépés, míg a közvélemény szerint Norris talán először mutatta meg, hogy igazán meg szeretné nyerni a világbajnokságot.

Az évet kisebb krízisben kezdő, és sok hibát elkövető brit lassan visszaépítette az önbizalmát, és újra ráérzett az autóra, miután a csapat bevetette az új első felfüggesztést, ami pontosan a pilóta nehézségeire érkezett válaszul. Norris lemaradása hat futammal és három sprinttel a vége előtt 22 pont, miközben adott pilóta összesen még 174 pontot gyűjthet. Figyelembe véve, hogy a páros között sokszor nüanszok döntenek, és egy-egy apróbb megingás a teljes hétvége összképét meghatározhatja, még óriási ez a pontmennyiség, s a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a McLaren már nem tűnt egyértelműen kiemelkedőnek az elmúlt futamokon.

A wokingiak legutóbb Hollandiában diadalmaskodtak, azóta Max Verstappen amellett, hogy valamennyi futamon a kettős előtt végzett, két sikert is elkönyvelhetett, miközben George Russell Szingapúrban tért vissza a pódium felső fokára. Az elmúlt három győzelmen osztozó két csapatban egy közös nevező van: a riválisok nagy részével ellentétben nem állt le a fejlesztésekkel a 2026-os új korszak kapujában sem.

A Red Bull például az Osztrák GP óta valamennyi helyszínre hozott fejlesztést, és minden jel arra mutat, hogy sikerült megtalálnia a helyes irányt, és orvosolnia a gyengeségeit, ami óriási fenyegetést jelent, hiszen Verstappen kiemelkedő teljesítményt nyújt egész évben, és nincs mit veszítenie. Bár a holland pilóta lemaradása 63 pont, tekintve, hogy három nagydíj alatt sikerült 41 pontot eltüntetnie, egészen hamar megérkezhet a McLaren-páros nyakára, ha megtartja a lendületét, és kétségtelenül a kezére játszik, hogy Piastri és Norris biztosan fog még pontokat elvenni egymástól.

Sokatmondó adat, hogy míg a Red Bullon belül kivétel nélkül Verstappen volt az, aki a jobb eredményt szállította, így szinte maximalizálta a megszerezhető pontokat, a McLarennél nem is lehetne eltérőbb a helyzet. Piastri 336, míg Norris 314 pontot gyűjtött össze, de 409 pont szerepelhetne bármelyikük neve mellett, ha ő érte volna el a McLaren adott hétvégén jegyzett jobb eredményét.

Ebben az esetben nem is lenne kérdés az egyéni cím sorsa, de az idény utolsó negyedéhez érve az a legégetőbb téma, hogy Verstappen vajon odaérhet-e a végén. A McLaren-pilóták szempontjából hatalmas kihagyott helyzet lenne, ha végül nem sikerülne elhódítani a címet, és különösen rossz fényt vetne bármelyikükre, ha alulmaradnának Verstappennel szemben a végelszámolásnál.

A Mercedes nagy talánya

Az előző futamhétvégén a Mercedes mindent vitt, George Russell azt követően, hogy saját magát is meglepve megszerezte a pole pozíciót, másnap magabiztos sikert aratott. Noha az öröm kétségtelen volt, hagyhatott keserű szájízt az, hogy az istálló a jelenlegi szabályéra végén sem érti teljesen a versenygépe viselkedését, és az elmúlt másfél hét egyértelműen azzal telt, hogy próbált rájönni a szingapúri siker kulcsára.

Ha ez sikerült, a Mercedes akár beleszólhat a győzelemért vívott harcba is a fennmaradó versenyeken, ami még tovább fűszerezheti a bajnoki küzdelmet. A csapat nem titkolt célja a konstruktőri második hely megszerzése, amire remek esélye lehet, hiszen míg a Red Bull Verstappen bajnoki reményei ellenére is messze van tőle, a Ferrari úgy tűnik, nem igazán találja továbbra sem az utat, és az elmúlt időszakban nemegyszer csak a negyedik erőt jelentette.

A maranellóiaknak ráadásul inkább már hátrafelé kell tekinteniük, hiszen a „vörös bikák” 9 pontra közelítették meg őket, és akár már most hétvégén megtörténhet a pozíciócsere. A Scuderia még mindig győzelem nélkül áll, miközben a McLaren 12, a Red Bull 4, míg a Mercedes 2 sikert aratott már az idén.

Kik viszik el az utolsó helyeket a 2026-os rajtrácsról?

A Mercedes hosszas várakozás után végül szerdán megerősítette, hogy nem változtat a jelenlegi pilótafelálláson, így az új korszakot megnyitó 2026-os szezonban is Andrea Kimi Antonelli és George Russell fogja terelgetni a versenygépeit. A németek bejelentésével már csak négy hely kiadó a soron következő évre, a Red Bullnál az a kérdés, ki lesz Verstappen csapattársa, az Alpine Pierre Gasly mellé keres versenyzőt, míg a Racing Bullsnál lehet, hogy teljesen megújul a pilótapáros.

Ami a „vörös bikákat” illeti, Isack Hadjar tűnik az egyértelmű befutónak, a másik két istállónál azonban már jóval bizonytalanabb a helyzet. A faenzaiaknál a McLaren pilótaprogramjából kikerülő Alex Dunne neve került fel a listára Liam Lawsoné, Arvid Lindbladé, illetve Cunoda Jukié mellé. Az enstone-iaknál eközben Franco Colapinto ülésére a hírek szerint Paul Aron mellett az idény közben menesztett Jack Doohan is versenyben lehet.