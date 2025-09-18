Sallai Roland nyolc év után ismét a BL-ben futballozhat

Nem tegnap történt – Sallai Roland 2017 decemberében játszott legutóbb a Bajnokok Ligájában. A 61-szeres magyar válogatott labdarúgó a ciprusi APOEL futballistájaként a Real Madrid (a Bernabéuban 0–3, Nicosiában 0–6), a Tottenham (mindkétszer 0–3) és a Borussia Dortmund (kétszer 1–1) is játszott, igaz, egyik mérkőzést sem végig. Kétezertizennyolcban aztán Freiburgba szerződött, hat éven át futballozott a Bundesligában, így nem lesz neki újdonság Frankfurtban pályára lépni. Négyszer volt együttesével az Eintracht vendége, kétszer sérülés miatt hagyta ki a Freiburg frankfurti fellépését.

Kétezerhúsz tavaszán, amikor a koronavírus miatti szünetet követően újraindult a futballélet, 3–3 lett a végeredmény, 2022-ben 2–1-re nyert idegenben a Freiburg, Sallai Roland gólpasszt adott Vincenzo Grifónak. Majd 2023 májusában az utolsó fordulóban találkozott Frankfurtban a két csapat, Sallai Roland akkor is gólpasszt adott, ugyancsak Grifónak, de akkor a hazaiak fordítottak, és nyertek 2–1-re. Kétezerhuszonhárom őszén gól nélkül ért véget a két gárda összecsapása, vagyis Sallai Roland négy frankfurti bajnokiján egyszer szenvedett vereséget az együttese, két döntetlen mellett egyszer győzött.

A magyar futballista csütörtök este a Galatasaray tagjaként Bajnokok Ligája-alapszakasz-mérkőzésen érkezik a stadionba – a török sajtó főleg Victor Osimhennel foglalkozik. A Napoli korábbi csatára az előző idényben 28 bajnokin 26 gólt szerzett, de a nigériai támadó bokaszalagja megsérült a Ruanda elleni világbajnoki selejtezőn. A Hürriyet beszámolt arról, hogy a centert azonnal különgép szállította Isztambulba, ahol intenzív kezelésekkel gyógyították, és a szerda reggeli lapok arról írtak, visszatér a csapatba. Ám dél körül jöttek a frissebb és szomorúbb hírek: Victor Osimhen nem vehetett részt a délelőtti edzésen, és szinte biztosan kihagyja az összecsapást. Az ellenfélnek sem lett volna ismeretlen a légiós: 2023 tavaszán, a tizenhat között a Napoli két mérkőzésen öt gólt szerzett az Eintracht ellen, Osimhen egymaga hármat.

A német szurkolók jól ismerik a Galata két klasszisát: Ilkay Gündogan volt a Nürnberg és a Dortmund játékosa, 82-szeres válogatott, az idén nyáron hagyta el a Manchester Cityt és lett a török klub tagja, Leroy Sané hetvenszeres válogatott, a Manchester City előtt a Schalke, utána a Bayern München labdarúgója volt – miközben a hazaiak a 19 éves, török válogatott Can Uzunban bíznak leginkább.

Michael Zetterer, az Eintracht kapusa vett részt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. A harmincéves kapus 2014-től augusztusig a Werder Bremennél szerepelt, de négy évig egyetlen meccsen sem védett, aztán kölcsönadták Klagenfurtba, majd a holland Zwollénak, jó egy évtized alatt 61 bajnokin védett, a mostani évad már elindult, amikor Frankfurtba költözött.

„Nem volt egyenes az utam – mondta a kapus. – Ezért vagyok különösen hálás, hogy most Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülhetek, korábban eszembe sem jutott, hogy eljuthatok ide. Szenzációs hangulat lesz a stadionban, de az sem titok, a török csapatot is rengetegen szeretik a városban, érzelmekkel teli estére számítunk.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szeptember 19., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!