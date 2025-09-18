Nemzeti Sportrádió

Sallai Roland nyolc év után ismét a BL-ben futballozhat

S. Zs.S. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.18. 11:14
Sallai Roland bajnokságot és kupát is nyert a Galatával, most a BL-ben villoghat isztambuli együttesével (Fotó: AFP)
Címkék
Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája légiósok Galatasaray Sallai Roland
Visszatér Németországba Sallai Roland, aki a Galatasaray játékosaként léphet pályára csütörtök este az Eintracht Frankfurt otthonában a BL-alapszakasz első fordulójában.

Nem tegnap történt – Sallai Roland 2017 decemberében játszott legutóbb a Bajnokok Ligájában. A 61-szeres magyar válogatott labdarúgó a ciprusi APOEL futballistájaként a Real Madrid (a Bernabéuban 0–3, Nicosiában 0–6), a Tottenham (mindkétszer 0–3) és a Borussia Dortmund (kétszer 1–1) is játszott, igaz, egyik mérkőzést sem végig. Kétezertizennyolcban aztán Freiburgba szerződött, hat éven át futballozott a Bundesligában, így nem lesz neki újdonság Frankfurtban pályára lépni. Négyszer volt együttesével az Eintracht vendége, kétszer sérülés miatt hagyta ki a Freiburg frankfurti fellépését.

Galatasaray v Caykur Rizespor - Turkish Super Lig

Kétezerhúsz tavaszán, amikor a koronavírus miatti szünetet követően újraindult a futballélet, 3–3 lett a végeredmény, 2022-ben 2–1-re nyert idegenben a Freiburg, Sallai Roland gólpasszt adott Vincenzo Grifónak. Majd 2023 májusában az utolsó fordulóban találkozott Frankfurtban a két csapat, Sallai Roland akkor is gólpasszt adott, ugyancsak Grifónak, de akkor a hazaiak fordítottak, és nyertek 2–1-re. Kétezerhuszonhárom őszén gól nélkül ért véget a két gárda összecsapása, vagyis Sallai Roland négy frankfurti bajnokiján egyszer szenvedett vereséget az együttese, két döntetlen mellett egyszer győzött.

A magyar futballista csütörtök este a Galatasaray tagjaként Bajnokok Ligája-alapszakasz-mérkőzésen érkezik a stadionba – a török sajtó főleg Victor Osimhennel foglalkozik. A Napoli korábbi csatára az előző idényben 28 bajnokin 26 gólt szerzett, de a nigériai támadó bokaszalagja megsérült a Ruanda elleni világbajnoki selejtezőn. A Hürriyet beszámolt arról, hogy a centert azonnal különgép szállította Isztambulba, ahol intenzív kezelésekkel gyógyították, és a szerda reggeli lapok arról írtak, visszatér a csapatba. Ám dél körül jöttek a frissebb és szomorúbb hírek: Victor Osimhen nem vehetett részt a délelőtti edzésen, és szinte biztosan kihagyja az összecsapást. Az ellenfélnek sem lett volna ismeretlen a légiós: 2023 tavaszán, a tizenhat között a Napoli két mérkőzésen öt gólt szerzett az Eintracht ellen, Osimhen egymaga hármat.

A német szurkolók jól ismerik a Galata két klasszisát: Ilkay Gündogan volt a Nürnberg és a Dortmund játékosa, 82-szeres válogatott, az idén nyáron hagyta el a Manchester Cityt és lett a török klub tagja, Leroy Sané hetvenszeres válogatott, a Manchester City előtt a Schalke, utána a Bayern München labdarúgója volt – miközben a hazaiak a 19 éves, török válogatott Can Uzunban bíznak leginkább.

Michael Zetterer, az Eintracht kapusa vett részt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. A harmincéves kapus 2014-től augusztusig a Werder Bremennél szerepelt, de négy évig egyetlen meccsen sem védett, aztán kölcsönadták Klagenfurtba, majd a holland Zwollénak, jó egy évtized alatt 61 bajnokin védett, a mostani évad már elindult, amikor Frankfurtba költözött.

„Nem volt egyenes az utam – mondta a kapus. – Ezért vagyok különösen hálás, hogy most Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülhetek, korábban eszembe sem jutott, hogy eljuthatok ide. Szenzációs hangulat lesz a stadionban, de az sem titok, a török csapatot is rengetegen szeretik a városban, érzelmekkel teli estére számítunk.”

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Szeptember 19., csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

 

Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája légiósok Galatasaray Sallai Roland
Legfrissebb hírek

Simeone harcolna az inzultusok ellen, reagált az őt provokáló Liverpool-szurkoló

Bajnokok Ligája
1 órája

A Chelsea edzője a BL-vereség után: „Pirosat csak akkor adunk, ha vér folyik?”

Bajnokok Ligája
2 órája

Gazdag kezdte a gólgyártást, de a Columbus végül kikapott

Légiósok
3 órája

Meglepte a rekordigazolás a Liverpool edzőjét, erre nem számított az Atlético ellen...

Bajnokok Ligája
4 órája

Bő órányi emberelőnyben sem tudta legyűrni az Olympiakosz a Pafoszt

Bajnokok Ligája
14 órája

Yamal nem játszhat a Newcastle elleni BL-nyitányon – hivatalos

Bajnokok Ligája
16 órája

Az Atleti is meglátogatta Diogo Jota liverpooli emlékhelyét

Bajnokok Ligája
17 órája

Guardiolát nem lepte meg De Bruyne remek nápolyi idénykezdete

Bajnokok Ligája
18 órája
Ezek is érdekelhetik