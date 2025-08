Ez az angol klub tett ajánlatot Nikitscherért – a válasz is megvan…

Spanyol forrásból úgy értesültünk, hogy a Real Valladolid elutasította az angol másodosztályú Derby County Nikitscher Tamásért tett vételi ajánlatát.

Másfél hete számoltunk be arról, hogy a télen Kecskemétről Spanyolországba szerződött középpályás iránt Angliából érkezett ajánlat, amit azóta már el is utasított a Valladolid. Az egyelőre kérdéses, hogy érkezik-e újabb ajánlat a szigetországból Nikitscherért, azonban korábban már jeleztük, Portugáliából, Törökországból és újabban Belgiumból is mutatkozik iránta érdeklődés.