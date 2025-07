Kerkez elismerően szólt a topolyai akadémiáról

Kerkez elbeszélgetett a gyerekekkel, akik rengeteg kérdést tettek fel neki, utána pedig elkezdődött az aláírások osztogatása. A rengeteg autogram kiosztása után a magyar válogatott labdarúgó idegenvezetője Zsemberi János lett, aki a játékost körbevezette az akadémián, amelyről Kerkez elismerően nyilatkozott.

„Nagyon örülök, hogy ilyen jó körülmények között futballozhatnak Topolyán a gyerekek, hiszen amit láttam, az alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy professzionális feltételek állnak a fiatalok rendelkezésére. Külön örülök, hogy Verbászról, vagyis a szülővárosomból is akadnak labdarúgók az akadémián. Minden feltétel adva van ahhoz, hogy ezekből a srácokból profi futballista váljon” – mondta Kerkez Milos.

Kerkez Milos a gyerekek társaságában (Fotó: Topolyai Sport Club)

Zsemberi János kiemelte, hogy a szárnyvédő is egy vajdasági kisvárosból indult, és ez pluszinspirációt adhat a Topolyán pallérozódó gyerekeknek ahhoz, hogy még keményebben eddzenek, hiszen Kerkez is kiváló példa arra, hogy akár innen is el lehet jutni egy olyan világhírű csapatba, mint a Liverpool.

A látogatás kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.