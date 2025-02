A Honvéd fiatal kapusát szerződtette a Juventus – hivatalos

Bár a kispesti klub már korábban megegyezett a Juventusszal – a hírről lapunk is beszámolt – a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) csak a mai napon engedélyezte Jakab Mátyás átigazolását az olasz klubhoz – közölte hétfőn a Budapest Honvéd.

A kapus a 2021–22-es idényben Szegedet elhagyva került a klub kötelékébe, s csatlakozott a Magyar Futball Akadémiához. 2021 szeptemberében az ETO FC Győr ellen mutatkozhatott be a saját korosztályához képest idősebb U14-esek között, majd az idény végén aztán toronymagasan megelőzve a felcsúti PAFC-ot és a Vasas-Kubala Akadémiát bajnoki címet ünnepelhetett csapatával.

Az ezt követő idényben dobogón végzett ugyanebben a korosztályban, majd a 2023–24-es kiírásban megoszlottak a játékpercei az U16-os és az U15-ös korosztály között (10, illetve 12 bajnoki mérkőzés), előbbivel ismét bajnoki címet ünnepelhetett, utóbbival másodikként végzett. A most futó szezonban az U17-esek mellett már az U19-esek között is bemutatkozhatott, noha még csak januárban töltötte be a 16. életévét. Három alkalommal, Szlovénia, Luxemburg és Svájc ellen a magyar U16-os válogatott szerelését is magára ölthette.

„Nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen nagy múltú klubba sikerült egy fiatal játékost eladnunk. Büszkék lehetünk rá, hogy teljesítményével felhívta a Juventus figyelmét magára, ami azt jelzi, hogy a Honvédban a kapusokkal folyó munka Vereckei Dániel és Bakó Attila vezetésével jó minőségben zajlik. Klubunkban kétféle életpályamodell létezik játékosaink számára. Vagy fiatal korban értékesítjük őket – ahogyan azt most tettük – vagy bemutatkoznak felnőttcsapatunkban, és utána az élet eldönti, hogy milyen lehetőség áll majd előttük. Pályafutásához sok sikert kívánunk!” – nyilatkozta Fórizs Sándor sportigazgató a klub hivatalos oldalának.