Szűcs Kornél a Liverpool elleni kupameccsen térne vissza a sérüléséből

„A Brentford elleni FA-kupa-meccset megelőző edzés után éreztem, hogy nincs minden rendben a lábammal. Nem szóltam egyből, de este jeleztem a csapatorvosnak, aki mindent megpróbált, hogy jobban legyek, de a meccs reggelére még rosszabb lett, nem tudtam játszani. Másnap elküldtek MRI-re, és kiderült, hogy a csípőhajlítómmal van probléma, egy hónap kihagyást jósoltak – mondta a Nemzeti Sportrádiónak a 23 éves Szűcs Kornél. – Ez két hete volt, de egyre jobban vagyok, az FA-kupában továbbjutottunk, a Liverpool a következő ellenfél, két hét múlva már szeretnék játszani ellene. Egyelőre kezelések és konditermi munka jutott.”

A Plymouth a Championship utolsó, 24. helyén áll, hét pont a hátránya a még bennmaradást érő helyen állókhoz képest. A bajnokságban november 5. óta nem nyert meccset, a rossz széria Wayne Rooney állásába került, őt váltotta a kispadon Miron Muslic.

„Januárban a bajnokságban volt két ikszünk és a kupában továbbjutottunk, de még nem jöttünk ki a gödörből. Az új edző nagyon szimpatikus, minden erejével próbál önbizalmat adni a csapatnak, de nehéz szériában vagyunk. Remélem, mielőbb én is segíthetek a pályán – mondta Szűcs Kornél. – Az új edzőnél még nem tudtam játszani, nagyon rosszul jött ki ez a sérülés, de mindennap kérdez engem és a stáb tagjait is, hogy áll a felépülésem, mennyire javul az állapotom, mikor leszek bevethető. Ez nekem is fontos, és jó lenne mielőbb bizonyítani neki, hogy számíthat rám.”