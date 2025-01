NS-infó: közel a megállapodás a Ferencváros válogatott középpályásáról

Baráth Péter szerdán egyedüliként a Rakówból végigjátszotta a cseh Sigma Olomouc elleni, 3–2-re megnyert edzőmeccset, ami mutatja, hogy számol vele Marek Papszun vezetőedző. Értesüléseink szerint éppen ezért a Raków szóban már meg is egyezett a Ferencvárossal Baráth kölcsönszerződésének féléves meghosszabbításáról. A megállapodást hamarosan alá is is írhatják és be is jelentheti a klub, így a középpályás elutazhat a csapat téli edzőtáborába is.

A lengyel élvonalban 2. helyen álló Rakównál (két pont a hátrány a listavezető Lech Poznannal szemben) belső védőként és középpályásként is számítanak Baráthra, a szerdai edzőmeccsen is mindkét poszton szerepelt. A Raków tavaly januárban vette kölcsön az FTC-től Baráthot, aki fokozatosan egyre több lehetőséget kapott a csapatban, ebben az idényben 12 bajnokin játszott (egy gólpasszt adott), igaz, többnyire csereként, de a hírek szerint van külföldi érdeklődés a posztján szereplő svéd Gustav Berggren iránt, az ő távozásával pedig akár főszerephez is juthatna a 22 éves magyar játékos a bajnoki címért harcoló együttesben.

„Szeretem befejezni, amit elkezdtem, úgyhogy szívesen maradnék legalább a nyárig, de ez elsősorban nem rajtam múlik – nyilatkozta Baráth még decemberben a Nemzeti Sportnak. – A játékperceim növelése kulcsfontosságú, ha ez rendben lesz, annak is lehet realitása, hogy visszakerüljek a válogatott keretébe. Egyértelműen ez a legfőbb célom kétezerhuszonötre, de jó lenne, ha jövőre ilyenkor már lengyel bajnoknak is mondhatnám magamat.”

A lengyel klubnak a kölcsönszerződés nyári lejárta után opciós lehetősége lesz Baráth játékjogának végleges kivásárlására is.