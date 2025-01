A török elképzelés nem fog működni Szalai Attilával, a Hoffenheimnek más terve van

A török aksam.com oldal múlt héten részletekbe menően taglalta, Szalai Attila milyen feltételekkel szerződhet a német élvonalbeli Hoffenheimtől a 2022-ben bajnokságot nyerő, de jelenleg csak 14. helyen álló, és a védelmén mindenképp erősíteni szándékozó Trabzonsporhoz. A cikk szerint a 26 éves játékosnak hároméves szerződést ajánlanának és kétmillió euró körüli összegért végleg kivásárolnák 2027-ig szóló szerződéséből.

Csakhogy a Hoffenheimnek Németországból származó értesüléseink szerint más tervei vannak. A német klub 2023 nyarán 12.3 millió eurót fizetett Szalaiért a Fenerbahcénak, tehát ha most eladnák kétmillió euró környékén, az tízmilliós veszteséget jelentene. Azzal persze tisztában vannak a klubnál, hogy Szalai piaci értéke jelentősen csökkent, miután a csapat egymást váltó vezetőedzői (Pellegrino Matarazzo és Christian Ilzer) ebben az idényben egyetlen tétmeccsen sem adtak bizonyítási lehetőséget a 46-szoros válogatott védőnek

Értesüléseink szerint ezért az a klub terve, hogy a tavaszi idényben egy olyan, lehetőleg nyugat-európai topligás klubnak adják kölcsön, melynél valós esélyt kaphat a játékra (nem úgy, mint tavaly tavasszal a Freiburgnál, amelynél egy bajnokin kezdett és kétszer csereként állt be), mert ha bizonyítani tudna, akkor idén nyáron a jelenlegi, kétmilliósra becsült értékénél magasabb áron is értékesíthetnék.

Úgy tudjuk, spanyol és olasz érdeklődés is befutott már, most konkrét ajánlatra várnak a Hoffenheimnél, addig pedig Szalai továbbra is a csapattal készül. Szombaton már bajnoki vár az együttesre, Dárdai Bence csapatát, a Wolfsburgot fogadja a legutóbbi hét tétmeccsén nyeretlen és négyet el is veszítő Hoffenheim.

A NÉMET ÉLVONALBELI KLUBOKNÁL SZEREPLŐ MAGYAR JÁTÉKOSOK CSAPATAINAK HETI PROGRAMJA A BUNDESLIGÁBAN

Szombat

15.30: Hoffenheim–Wolfsburg

Hoffenheim: Szalai Attila

Wolfsburg: Dárdai Bence

15.30: Heidenheim–Union Berlin

Union: Schäfer András

15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt

Frankfurt: Fenyő Noah, Lisztes Krisztián

Vasárnap

15.30: RB Leipzig–Werder Bremen

Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán