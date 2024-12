Hatgólos döntetlent játszott a Trencsén ellen a DAC

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

17. FORDULÓ

DAC–Trencín 3–3 (1–3)

Mol Aréna, Dunaszerdahely, 2065 néző. Vezette: Kiss

DAC 1904: Popovic – Andzouana, Kacharaba, Ortiz (Gruszkowski, 37.), Brunetti, Mendez – Herc (Tuboly, 11.), Bajo – Bassey, Almási, Ramadan

Trencsén: Katic – Pávek, Bagín, Stojsavljevics, Skovajsa – Hájovsky, Sallam, Baris – Uchegbu (Halubek, 90.), Mikulaj (Suleiman, 78.), Sunday (Donkor, 78.)

Gólszerző: Bassey (15., 65.), Andzouana (87. – 11-esből), ill. Hájovsky (3.), Uchegbu (33.), Stojsavljevics (45+7.)

Branislav Fodrek egy hete mutatkozott be a DAC élén, akkor egy gólnélküli döntetlennel zártak a dunaszerdahelyiek a Zólyombrézóval. Fodrek most hazai közönség előtt is bemutatkozott az utolsó 2024-es dunaszerdahelyi mérkőzésen.

A DAC dolgát megnehezítette, hogy előző héten Matej Trusa és Csinger Márk is kidőlt. Előbbi három hétre, utóbbi három hónapra dőlt ki. A balszerencsék sora tovább folytatódott, ugyanis sérülés miatt a csapatkapitány Christian Herc, majd Pablo Ortiz is kivált már az első félidőben sérülés miatt. A Trencsén ráadásul már a 3. percben vezetést szerzett.

Negyed óra játék után 1–1 volt az állás, Yhoan Andzouana passzát Fortune Bassey értékesítette. A Trencsén viszont újabb két gólt szerzett még az első játékrészben: előbb Emmanuel Uchegbu, majd Lazar Stojsavljevics is betalált. A második játékrészben aztán ismét Bassey szerezte a dunaszerdahelyiek gólját, ismét Andzouana jegyezte az asszisztot. A kongói játékos lett a hazaiak hőse, ugyanis a két gólpassza mellett a 87. percben büntetőből volt eredményes. A DAC tehát kétgólos hátrányból mentett pontot az utolsó 2024-es hazai mérkőzésén, Fodrek csapata 17 fordulót követően a 24 pontot gyűjtve a 4. helyen áll a bajnokságban.