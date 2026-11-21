LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (2–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vad Anita, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Terbe, Polgár K., Visinka, Milicz (Éger, 82.) – Varga J. (Balla D., a szünetben), Horváth E. (Kócs-Washburn, a szünetben) – Bódi Á. (TakácsT., 71.), Lucas, Sós B. (Wirth, 77.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Stumpf – Herczeg B. (Gellér, 74.), Kocsis D. (Kirchner, 80.), Geiger (Zamostny, a szünetben), Kozics (Dóra, a szünetben), Turi – László K. (Molnár P., 74.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerzők: M. Ramos (14. 11-esből), Lucas (33.)

Kiállítva: Balla (82.)



ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzést esélyeshez méltóan jobban kezdte a Tiszakécske. Több helyzetük volt, a vendégek nem találták a játékukat. Aztán nem egy akcióból, hanem egy büntetőből szerzet vezetést Myke Ramos révén a hazai csapat. Ezután egy-két lehetőség adódott a Kozármisleny előtt, de a hazaiak akarata érvényesült továbbra is, és Lucas találatával már megduplázta az előnyét a Kécske. A félidőben mindkét csapat kettőt cserélt, és ez vendég oldalon sült el jobban. Meddő mezőnyfölényt alakított ki a Kozármisleny, de nem tudott szépíteni. Tiszakécske a kontrákban bízott a második félidőben, nem tudta azt a játékot nyújtani amit az első játékrészben. Viszont a vendégek nem tudtak gólt szerezni, így az első félidőben szerzett két találattal nyert a Tiszakécske a Kozármisleny ellen.







PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három forduló óta nyeretlen, de így is az élmezőnyre tapadó Tiszakécske a legutóbbi két bajnokiját megnyerő, ám továbbra is a kiesés ellen küzdő Kozármisleny ellen.