Soroksári összeomlás Zuglóban, a BVSC már három gólt szerzett a listavezető ellen

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC 3–1 (1–0) – élőben az NSO-n!

Budapest, Szőnyi út, 384 néző. Vezeti: Hanyecz Bence (Vígh-Tarsonyi Gergő, Máyer Gábor)

BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Lehoczky R., Papp Cs. – Igricz (Hajba. 74.), Ominger G. – Farkas B., Csernik, Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Kincses Ádám

SOROKSÁR: Jova – Lukács L. (Hidi P., 61.), Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Köböl, Vattay (Bencze, 61.) – Kálnoki-Kis Zs., Szász, Halmai (Vén Á., 74.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Farkas B. (25.), Papp Cs. (51.), Dénes A. (62.), ill. Bencze (69.)

Cikkünk folyamatosan frissül...