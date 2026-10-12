Nemzeti Sportrádió

Soroksári összeomlás Zuglóban, a BVSC már három gólt szerzett a listavezető ellen

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.10.12. 21:15
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Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló
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NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló Soroksár NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójának hétfő esti mérkőzésén a 14. helyezett BVSC a listavezető Soroksárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC 3–1 (1–0) – élőben az NSO-n!
Budapest, Szőnyi út, 384 néző. Vezeti: Hanyecz Bence (Vígh-Tarsonyi Gergő, Máyer Gábor)
BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Lehoczky R., Papp Cs. – Igricz (Hajba. 74.), Ominger G. – Farkas B., Csernik, Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Kincses Ádám
SOROKSÁR: Jova – Lukács L. (Hidi P., 61.), Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Köböl, Vattay (Bencze, 61.) – Kálnoki-Kis Zs., Szász, Halmai (Vén Á., 74.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Farkas B. (25.), Papp Cs. (51.), Dénes A. (62.), ill. Bencze (69.)

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NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló Soroksár NB II 9. forduló
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