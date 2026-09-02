EURÓPA-LIGA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK
LIGASZAKASZ
Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a következő szempontok alapján rangsorolnak: jobb gólkülönbség; több szerzett gól; több idegenben szerzett gól; több győzelem; több idegenbeli győzelem; a nyolc ellenfél által megszerzett összes pont; a nyolc ellenfél közös gólkülönbsége; a nyolc ellenfél szerzett góljainak száma; sportszerűségi verseny; magasabb UEFA-klubkoefficiens.
1. FORDULÓ
SZEPTEMBER 16.
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)
18.45: Omonia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Anderlecht (belga)–Lyon (francia)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland)
SZEPTEMBER 17.
18.45: OFI (görög)–Hoffenheim (német)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROS (magyar)
21.00: Besiktas (török)–Marseille (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland)
21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol)
2. FORDULÓ
OKTÓBER 15.
18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)
18.45: AZ (holland)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi)
18.45: Lyon (francia)–Crystal Palace (angol)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol)
18.45: Torreense (portugál)–Sunderland (angol)
21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Rennes (francia)–OFI (görög)
21.00: Hoffenheim (német)–Besiktas (török)
3. FORDULÓ
OKTÓBER 22.
18.45: FERENCVÁROS (magyar)–Torreense (portugál)
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland)
18.45: Juventus (olasz)–Rennes (francia)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol)
18.45: OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Marseille (francia)
21.00: Bournemouth (angol)–Milan (olasz)
21.00: Besiktas (török)–Crystal Palace (angol)
21.00: Celtic (skót)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Anderlecht (belga)
21.00: Lilleström (norvég)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák)
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Omonia (ciprusi)–Benfica (portugál)
21.00: Hoffenheim (német)–Lyon (francia)
4. FORDULÓ
NOVEMBER 5.
18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (magyar)
18.45: Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol)
18.45: Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német)
18.45: Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
18.45: NEC (holland)–Omonia (ciprusi)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
18.45: Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia)
18.45: Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák)
18.45: Rennes (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: AZ (holland)–Juventus (olasz)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Marseille (francia)
21.00: Celtic (skót)–Besiktas (török)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–OFI (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Torreense (portugál)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Celje (szlovén)
21.00: Benfica (portugál)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sunderland (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)
5. FORDULÓ
NOVEMBER 26.
18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)
18.45: Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol)
21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Celje (szlovén)
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)
21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi)
21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)
21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)
6. FORDULÓ
DECEMBER 10.
18.45: AZ (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–NEC (holland)
18.45: Hapoel Beer Seva (izraeli)–Juventus (olasz)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Crystal Palace (angol)
18.45: Marseille (francia)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Omonia (ciprusi)–Celtic (skót)
18.45: Anderlecht (belga)–Hoffenheim (német)
18.45: Rennes (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FERENCVÁROS (magyar)
21.00: Milan (olasz)–Sunderland (angol)
21.00: Bournemouth (angol)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Besiktas (török)
21.00: Salzburg (osztrák)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Celje (szlovén)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Lyon (francia)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Levszki Szófia (bolgár)–Lilleström (norvég)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–Torreense (portugál)
21.00: Benfica (portugál)–OFI (görög)
7. FORDULÓ
JANUÁR 21.
18.45: FERENCVÁROS (magyar)–Juventus (olasz)
18.45: Besiktas (török)–Union Saint-Gilloise (belga)
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Lyon (francia)
18.45: Lilleström (norvég)–Bournemouth (angol)
18.45: NEC (holland)–Benfica (portugál)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Hoffenheim (német)
18.45: Real Sociedad (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–OFI (görög)
21.00: AZ (holland)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Marseille (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Lech Poznan (lengyel)–Torreense (portugál)
21.00: Levszki Szófia (bolgár)–Milan (olasz)
21.00: Anderlecht (belga)–Sunderland (angol)
21.00: Rennes (francia)–Omonia (ciprusi)
8. FORDULÓ
JANUÁR 28.
21.00: Hoffenheim (német)–FERENCVÁROS (magyar)
21.00: Milan (olasz)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: Sparta Praha (cseh)–Rennes (francia)
21.00: Bournemouth (angol)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
21.00: Salzburg (osztrák)–Crystal Palace (angol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Juventus (olasz)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Celje (szlovén)–NEC (holland)
21.00: OFI (görög)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Marseille (francia)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Omonia (ciprusi)–Besiktas (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Celtic (skót)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Benfica (portugál)–AZ (holland)
21.00: Sunderland (angol)–Levszki Szófia (bolgár)
|A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 9., 16.
|2. forduló
június 17.
július 23., 30.
|3. forduló
július 20.
augusztus 6., 13.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 20., 27.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 28.
szept. 16.–jan. 28.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
január 29.
február 18., 25.
|Nyolcaddöntő
február 26.
március 11., 18.
|Negyeddöntő
február 26.
április 8., 15.
|Elődöntő
február 26.
április 29., május 6.
|Döntő
május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park