Nemzeti Sportrádió

EURÓPA-LIGA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.09.02. 11:20
Az Európa-liga fődíja (Fotó: Getty Images)
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FTC adatbank Európa-liga Ferencváros
A labdarúgó Európa-liga ligaszakaszában 36 csapat vesz részt, köztük a Ferencváros. Minden csapat nyolc mérkőzést játszik, a januári végtabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek páros mérkőzéseket vívnak a legjobb 16 közé kerülésért. Íme, a ligaszakasz menetrendje és a legfontosabb tudnivalók!

LIGASZAKASZ

Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a következő szempontok alapján rangsorolnak: jobb gólkülönbség; több szerzett gól; több idegenben szerzett gól; több győzelem; több idegenbeli győzelem; a nyolc ellenfél által megszerzett összes pont; a nyolc ellenfél közös gólkülönbsége; a nyolc ellenfél szerzett góljainak száma; sportszerűségi verseny; magasabb UEFA-klubkoefficiens.

1. FORDULÓ
SZEPTEMBER 16.
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)
18.45: Omonia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Anderlecht (belga)–Lyon (francia)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland)
SZEPTEMBER 17.
18.45: OFI (görög)–Hoffenheim (német)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROS (magyar)
21.00: Besiktas (török)–Marseille (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland)
21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol)

2. FORDULÓ
OKTÓBER 15.
18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)
18.45: AZ (holland)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Celje (szlovén)–Omonia (ciprusi)
18.45: Lyon (francia)–Crystal Palace (angol)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Real Sociedad (spanyol)
18.45: Torreense (portugál)–Sunderland (angol)
21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Anderlecht (belga)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: NEC (holland)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Marseille (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Rennes (francia)–OFI (görög)
21.00: Hoffenheim (német)–Besiktas (török)

3. FORDULÓ
OKTÓBER 22.
18.45: FERENCVÁROS (magyar)–Torreense (portugál)
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland)
18.45: Juventus (olasz)–Rennes (francia)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol)
18.45: OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Marseille (francia)
21.00: Bournemouth (angol)–Milan (olasz)
21.00: Besiktas (török)–Crystal Palace (angol)
21.00: Celtic (skót)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Anderlecht (belga)
21.00: Lilleström (norvég)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák)
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Omonia (ciprusi)–Benfica (portugál)
21.00: Hoffenheim (német)–Lyon (francia)

4. FORDULÓ
NOVEMBER 5.
18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (magyar)
18.45: Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol)
18.45: Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német)
18.45: Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
18.45: NEC (holland)–Omonia (ciprusi)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
18.45: Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia)
18.45: Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák)
18.45: Rennes (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: AZ (holland)–Juventus (olasz)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Marseille (francia)
21.00: Celtic (skót)–Besiktas (török)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–OFI (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Torreense (portugál)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Celje (szlovén)
21.00: Benfica (portugál)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sunderland (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)

5. FORDULÓ
NOVEMBER 26.
18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)
18.45: Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol)
21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Celje (szlovén)
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)
21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi)
21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)
21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)

6. FORDULÓ
DECEMBER 10.
18.45: AZ (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–NEC (holland)
18.45: Hapoel Beer Seva (izraeli)–Juventus (olasz)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Crystal Palace (angol)
18.45: Marseille (francia)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Omonia (ciprusi)–Celtic (skót)
18.45: Anderlecht (belga)–Hoffenheim (német)
18.45: Rennes (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FERENCVÁROS (magyar)
21.00: Milan (olasz)–Sunderland (angol)
21.00: Bournemouth (angol)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Besiktas (török)
21.00: Salzburg (osztrák)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Celje (szlovén)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Lyon (francia)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Levszki Szófia (bolgár)–Lilleström (norvég)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–Torreense (portugál)
21.00: Benfica (portugál)–OFI (görög)

7. FORDULÓ
JANUÁR 21.
18.45: FERENCVÁROS (magyar)–Juventus (olasz)
18.45: Besiktas (török)–Union Saint-Gilloise (belga)
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Lyon (francia)
18.45: Lilleström (norvég)–Bournemouth (angol)
18.45: NEC (holland)–Benfica (portugál)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Hoffenheim (német)
18.45: Real Sociedad (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–OFI (görög)
21.00: AZ (holland)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Marseille (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Lech Poznan (lengyel)–Torreense (portugál)
21.00: Levszki Szófia (bolgár)–Milan (olasz)
21.00: Anderlecht (belga)–Sunderland (angol)
21.00: Rennes (francia)–Omonia (ciprusi)

8. FORDULÓ
JANUÁR 28.
21.00: Hoffenheim (német)–FERENCVÁROS (magyar)
21.00: Milan (olasz)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: Sparta Praha (cseh)–Rennes (francia)
21.00: Bournemouth (angol)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
21.00: Salzburg (osztrák)–Crystal Palace (angol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Juventus (olasz)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Celje (szlovén)–NEC (holland)
21.00: OFI (görög)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Marseille (francia)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Omonia (ciprusi)–Besiktas (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Celtic (skót)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: Benfica (portugál)–AZ (holland)
21.00: Sunderland (angol)–Levszki Szófia (bolgár)

A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 9., 16.

2. forduló

június 17.

július 23., 30.

3. forduló

július 20.

augusztus 6., 13.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 20., 27.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 28.

szept. 16.–jan. 28.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

január 29.

február 18., 25.

Nyolcaddöntő

február 26.

március 11., 18.

Negyeddöntő

február 26.

április 8., 15.

Elődöntő

február 26.

április 29., május 6.

Döntő

 

május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park

 

Európa-liga
2026.07.09. 09:43

Európa-liga, 2026–2027, selejtezők

A labdarúgó Európa-liga 2026–2027-es idényének selejtezői.

 

 

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