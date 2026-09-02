A FIBA feloldotta az orosz kosarasok korlátozását

A friss engedmény, amely a fehéroroszokra is kiterjed, a játékosok mellett edzőkre, játékvezetőkre és sporttisztségviselőkre egyaránt vonatkozik – írta a TASZSZ a határozatot ismertetve.

A FIBA 2022 márciusában – az ukrajnai háború februári kitörését követően – függesztette fel az orosz csapatok részvételét a védnöksége alatt zajló eseményeken. A válogatottak nemzetközi sorozatokról történt kitiltása mellett az orosz klubok nem indulhattak az Euroligában.

Idén júliusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagsági jogait, és azt javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek oldják fel a sportolókat sújtó szankciókat, beleértve a csapatversenyeken való indulás tilalmát is.

„A FIBA szorosan együttműködik a NOB-bal és az olimpiai csapatsportágak szövetségeivel az orosz és fehérorosz válogatottak reintegrációjával, továbbá valamennyi korosztályú nemzeti együttes és klubcsapat visszatérésével kapcsolatos logisztikai és biztonsági kérdések megoldása érdekében. A konkrét döntéseket, beleértve a megfelelő doppingellenes programot is, a FIBA Központi Tanácsának 2026. decemberi ülésén hozzák meg” – írta az orosz állami hírügynökség.