Nemzeti Sportrádió

A FIBA feloldotta az orosz kosarasok korlátozását

2026.09.02. 12:37
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korlátozás FIBA orosz kosárlabda
A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) feloldotta az oroszok egyéni részvételével kapcsolatos összes korlátozást, a csapatok versenyekre való visszatérésének ügyében pedig decemberben dönt.

A friss engedmény, amely a fehéroroszokra is kiterjed, a játékosok mellett edzőkre, játékvezetőkre és sporttisztségviselőkre egyaránt vonatkozik – írta a TASZSZ a határozatot ismertetve.

A FIBA 2022 márciusában – az ukrajnai háború februári kitörését követően – függesztette fel az orosz csapatok részvételét a védnöksége alatt zajló eseményeken. A válogatottak nemzetközi sorozatokról történt kitiltása mellett az orosz klubok nem indulhattak az Euroligában. 

Idén júliusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagsági jogait, és azt javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek oldják fel a sportolókat sújtó szankciókat, beleértve a csapatversenyeken való indulás tilalmát is.

„A FIBA szorosan együttműködik a NOB-bal és az olimpiai csapatsportágak szövetségeivel az orosz és fehérorosz válogatottak reintegrációjával, továbbá valamennyi korosztályú nemzeti együttes és klubcsapat visszatérésével kapcsolatos logisztikai és biztonsági kérdések megoldása érdekében. A konkrét döntéseket, beleértve a megfelelő doppingellenes programot is, a FIBA Központi Tanácsának 2026. decemberi ülésén hozzák meg” – írta az orosz állami hírügynökség.

 

korlátozás FIBA orosz kosárlabda
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