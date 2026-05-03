Jó színvonalú mérkőzésen nyert a Kozármisleny a Kecskemét ellen

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

HR RENT-KOZÁRMISLENY–KECSKEMÉTI TE 2–1 (1–0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Mohos Milán, Máyer Gábor)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Gajág, Mikolay (Kozics, a szünetben) – László K., Kocsis D., Dóra (Turi, 78.), Herczeg B. (Gazdag V., 78.) – Zamostny (Babinszky, 66.), Zsóri D. (Csucsánszky, 72.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. (Bolgár, 59.) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 78.), Eördögh (Debreceni Á., 59.) – Beke (Czékus, 70.), Szabó B. – Pálinkás (Bolyki, 59.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerzők: Zamostny (15.), László K. (53.), ill. Bolyki (71.)

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Le a kalappal a játékosok előtt, az összes erejüket beleadták. Az erős fizikumú ellenféllel szemben felvállaltuk a test test elleni küzdelmet. Embertelen munkát végeztek a fiúk, és amikor szorultabb helyzetbe kerültünk, a közönségünk segített.

Tímár Krisztián: – Az első félidő nem hozott magas színvonalat, nagy iramot. A góloknál belehibáztunk a védekezésbe, utána még felzárkóztunk, de már késő volt. Többen is gyenge teljesítményt mutattak. Ha komolyabb terveket dédelgetünk, ezen el kell gondolkodnunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két jó formában lévő együttes csapott össze. A mérkőzés elején a Kecskemét akarata érvényesült és hamar tudatosították, hogy három pontért érkeztek Kozármislenybe is. Aztán a nyomás után jött a 15. perc és egy szabadrúgás után Zamostny szerzett vezetést a hazai csapatnak. Az első félidő második felében sok apró szabálytalanság tarkította a mérkőzést és nehezítette a dolgát Móri játékvezetőnek. Már csak sárgák születtek, újabb gól nem, így hazai előnnyel mentek az öltözőbe a csapatok. A szünetben cserélt a Kozármisleny, és már az 53. percben növelte az előnyét: Horváth D. szerzett labdát és indította Lászlót, aki a labdalevétellel előnybe került a védőjével és a kapujából érkező Ruisszal szemben is, és közelről a kapuba gurította a labdát. Ezután hármat is változtatott Tímár Krisztián, majd jött a 71. perc és újraéledtek a kecskeméti remények, mivel Bolyki szépített. Aztán mégiscsak két meccslabda következett, két óriási helyzetet hagyott ki Babinszky, s ha abból akár csak egyet gólra vált, nem lett volna izgalmas a találkozó vége. Végül tíz emberrel fejezte be a találkozót a vendégegyüttes, mivel a 86. percben megsérült Belényesi és már nem volt cserelehetősége egyik csapatnak sem. Így a találkozót a Kozármisleny nyerte meg és feljött a tabella 5. helyére, a Kecskemét pedig négymeccses veretlenségi sorozatot szakított meg, de így is a 3. helyen maradt a bajnokságban. 2–1