Egy-egy büntető és gól, döntetlen született a Kozármisleny–Ajka találkozón

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 1–1 (1–1)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Gajág, Turi (Mikolay, a szünetben) – Kocsis D., Kozics (Dóra, 81.) – Herczeg B. (Zsóri, a szünetben), Zamostny (Szalka, 85.), László K. (Csucsánszky, 74.) – Babinszky. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

AJKA: Szabados (Horváth D., 45+1.) – Nagy N. (Papp Cs., 49.), Tar, Kenderes Z., Papp M. (Katona I., 49.) – Sejben – Kovács N., Mohos, Kopácsi (Csörnyei, 85.), Doncsecz (Csóka, 85.) – Cipf. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Kozics (45+1., büntetőből) illetve Cipf (10., büntetőből)



ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés csendben kezdődött, majd egy ártalmatlannak tűnő szituációból büntetőhöz jutott a Ajka. Ezt Cipf váltotta gólra, de nem ünnepelt, mivel Mislenyből igazolt Ajkára. A gyorsan bekapott gól megzavarta a hazai csapatot és nem találta a játékát. Több apró szabálytalanság jellemezte a félidő közepét, majd a félidő 34. percében büntetőhöz jutott a hazai csapat, amit Kozics csak a 45+1. percben értékesített. Sajnálatos módon az esetnél a vendégek kapusa Szabados megsérült és 12 percel később mentőautóban hagyta el a pályát, reméljük nem lesz komoly baja, és hamar a csapata rendelkezésére áll újra. A második játékrészt harcosabban kezdte a hazai csapat, Czuczi Mátyás kettőt is változtatott a szünetben, de csapata nem tudta megszerezni a vezetést. Így végül a két jó formában lévő csapat döntetlent játszott egymással.





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a három meccse veretlen Kozármisleny az előző két idegenbeli találkozóját egyaránt 1–0-ra megnyerő Ajka ellen.