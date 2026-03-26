Szemetet szedtek a Duna-parton a budafoki utánpótláscsapatok labdarúgói

A délután folyamán a Budafoki LC Tehetségközpont U17-es és U19-es utánpótláscsapatának játékosai, valamint edzőik ragadtak kesztyűt és szemeteszsákot. Az akcióhoz csatlakozott Javier López Alonso, a Real Betis Academy sportprojekt-koordinátora is, aki éppen szakmai látogatáson tartózkodott Budafokon a két klub közötti együttműködés keretében, és kiemelten fontosnak tartotta, hogy személyesen is részt vegyen a kezdeményezésben.

A fiatal labdarúgók a Duna-part menti kerékpárút mintegy 800 méteres szakaszát és annak környékét tisztították meg. A munka során több tucatnyi nagyméretű zsák telt meg olyan kommunális hulladékkal, amely nemcsak a városképet rombolta, hanem közvetlen környezeti terhelést jelentett a kerékpárút menti zöldsávra is.

Ez a közös akció az első állomása annak a zöld programsorozatnak, amelyet a budafoki utánpótlásklub és a Forever Green a következő években is folytatni kíván, rendszeressé téve a környezetvédelmi megmozdulásokat Budafokon – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

