Szemetet szedtek a Duna-parton a budafoki utánpótláscsapatok labdarúgói

2026.03.26. 12:26
Fotó: Budafoki LC
szemétszedés környezetvédelem Budafok
Szerda délután a Budafoki LC Tehetségközpont és szakmai partnere, a Real Betis Balompié a spanyol klub fenntarthatósági platformja, a Forever Green égisze alatt, Budafok-Tétény önkormányzatának közreműködésével környezetvédelmi akciót szervezett Dél-Budán, a Duna-part menti kerékpárút mintegy 800 méteres szakaszán – közölték szerkesztőségünkkel a budafokiak.

A délután folyamán a Budafoki LC Tehetségközpont U17-es és U19-es utánpótláscsapatának játékosai, valamint edzőik ragadtak kesztyűt és szemeteszsákot. Az akcióhoz csatlakozott Javier López Alonso, a Real Betis Academy sportprojekt-koordinátora is, aki éppen szakmai látogatáson tartózkodott Budafokon a két klub közötti együttműködés keretében, és kiemelten fontosnak tartotta, hogy személyesen is részt vegyen a kezdeményezésben.

A fiatal labdarúgók a Duna-part menti kerékpárút mintegy 800 méteres szakaszát és annak környékét tisztították meg. A munka során több tucatnyi nagyméretű zsák telt meg olyan kommunális hulladékkal, amely nemcsak a városképet rombolta, hanem közvetlen környezeti terhelést jelentett a kerékpárút menti zöldsávra is.

Ez a közös akció az első állomása annak a zöld programsorozatnak, amelyet a budafoki utánpótlásklub és a Forever Green a következő években is folytatni kíván, rendszeressé téve a környezetvédelmi megmozdulásokat Budafokon – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.
 

Legfrissebb hírek

Kitömték a Kecskemétet; fordított a Vasas, idegenben nyert a Honvéd és a Szeged – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 19:00

Megint nem jött össze a győzelem a Budafoknak, a hajrában egyenlített a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 15:55

Az Aranycsapat több mint 100 éve született tagjaira emlékeztek Budafokon – videó

Magyar válogatott
2026.03.21. 10:07

Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 19:00

Ötgólos, fordulatos meccsen törte meg nyeretlenségi sorozatát a Karcag

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 15:48

Kiütéses Vasas-siker, idegenben győzött a Csaba és a Csákvár, kettővel nyert a Vidi – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 20:00

A Békéscsaba három góllal nyert a Promontor utcában

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 15:49

A Honvéd és a Kecskemét is két gólt szerezve nyert – ez történt szombaton az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.02.28. 17:00
Ezek is érdekelhetik