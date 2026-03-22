Kisvárda–FTC 1–1, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Márton Gábor nem tudott csodát tenni debütáló meccsén

KVANDUK BENCE
2026.03.22. 15:50
Az első félidő még kiegyenlített küzdelmet hozott a Szentlőrinc és a Szeged között (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc SE)
A labdarúgó NB II 23. fordulójában a héten szakvezetőt váltó Szentlőrinc a jobb erőkből álló Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadta. A találkozót a papírformának megfelelően Vágó fejesével és a korábbi lőrinci házi gólkirály, Tóth-Gábor büntetőjével a Tisza-partiak nyerték meg (0–2).

SZENTLŐRINC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–2 (0–0)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezette: Farkas Tibor (Topálszki Szabin, Vargha Tamás)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór P., Dinnyés, Bolla G. (Samson, 83.), Márta (Herczeg M, a szünetben) – Nyári (Adamcsek, 66.), Rac (Tollár, 66.), Szolgai – Kocsis B., Mascoe (Harsányi, a szünetben). Sportigazgató: Márton Gábor
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Horváth M., Kalmár O. – Suljic (Tóth B., 82.), Rabatin, Zvekanov (Vágó, a szünetben), Bodnár B. (Kun Á., 89.) – Tóth-Gábor (Márkvárt, 69.), Borvető (Novák Cs., 69.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt
Gólszerző: Vágó (54.), Tóh-Gábor (67. – 11-esből)
Szolga Gorán másodedző: – A szegediek győzelme teljesen megérdemelt. Igaz, az első gól előtti játékhelyzetet erősen véleményesnek tartom...
Laczkó Zsolt: – Nyertünk, és kapott gól nélkül játszottuk le a meccset, de nem szeretem, ha mélyen védekezünk.

A stabil védekezést tűzte ki célul első meccsére Szentlőrincen Márton Gábor, aki a Szeged ellen öt védővel küldte fel a pályára a piros-feketéket. Úgy tűnt, be is válnak az elképzelései, hiszen együttese egy félidőn át fel tudta tartóztatni a jobb erőkből álló vendégeket. Ugyan Kostyáknak nagyon kellett koncentrálnia a hazai kapuban, de egy-egy veszélyes kontrát követően még a vezetést is megszerezhették volna Nyáriék. Az utolsó passzokba, lövésekbe, döntésekbe azonban rendre hiba csúszott.

A kép csalóka: nem a kék-fekete mezes Szeged került padlóra Szentlőrincen (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc SE)

A fordulást követően aztán gyorsan megtört a jég. A csereként beálló Vágó Leventére csak Harsányi felügyelt egy szögletnél, így a vendégek középpályása – testi fölényét kihasználva – közelről a kapu bal oldalába fejelt.

A vezetés megszerzését követően nyugodtabbá vált a Szeged, és jó negyedórával később meg is duplázta előnyét. A befelé törő Suljicot Poór rúgta fel a tizenhatoson belül, így tizenegyeshez jutottak a vendégek. A labda mögé a tavalyi lőrinci házi gólkirály, Tóth-Gábor Kristóf állt, és magabiztosan lőtt a jobb alsó sarokba.

Kétgólos hátrányba kerülve a hazaiak ugyan sokat tettek azért, hogy szépítsenek, ám Veszelinov Dániel és a szegedi védők eszén nem tudtak túljárni, így 2–0-s vendégsikerrel zárult az összecsapás.

A szegediek kapott gól nélkül megúszták a baranyai kalandot (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc SE)

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hat mérkőzés óta győzni képtelen, de Visinka Ede helyett most már Márton Gábor sportigazgató által irányított lőrinciek a kilenc meccses nyeretlenségüket az előző héten, Soroksáron lezáró szegediek ellen. 
 

