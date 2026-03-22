NB II: betegség és sérülés után a Karcag ellen játszhat újra a Honvéd középpályása

A 22 éves Pekár István számára nem indult könnyen a 2026-os év, hiszen betegség miatt nem utazhatott el a csapattal a törökországi edzőtáborba, majd ezt követően több tétmérkőzést kénytelen volt kihagyni. A játékos a tavaszi szezonban aztán a Csákvár ellen lépett először pályára, majd a DVTK elleni kupameccsen ismét kezdőként számolt vele a szakmai stáb, de az előző heti, Békéscsaba 1912 Előre elleni találkozón Feczkó Tamás vezetőedző ismét nem számíthatott rá sérülés miatt. A középpályás a vasárnapi, Karcag elleni idegenbeli bajnokin azonban újra bevethető lesz.

„Sajnos az új év nem úgy kezdődött, ahogyan szerettem volna, elkaptam egy vírust, ezért a felkészülés sajnos kimaradt, ami miatt az erőnlét visszaszerzése elég nehéz volt – mondta a klubhonlapnak Pekár. – Úgy gondolom, hogy miután visszatértem a betegségből, a stábbal nagyon jó protokollt dolgoztunk ki és örülök, hogy a Csákvár és a DVTK ellen is kezdő tudtam lenni. Sajnos még nem érzem magam százszázalékosnak, de azt gondolom, hogy hetek kérdése, és vissza tudom szerezni a tavalyi formámat. Szerencsére a csapat motivált; láttam, hogy jönnek a győzelmek és ez hajtott előre, hogy minél hamarabb visszatérjek.”

A listavezető Budapest Honvéd az NB II 23. fordulójában vasárnap 14 órától a Karcagi SC otthonában lép pályára.