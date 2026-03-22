Nemzeti Sportrádió

NB II: betegség és sérülés után a Karcag ellen játszhat újra a Honvéd középpályása

F. B.F. B.
2026.03.22. 08:33
Pekár István betegség és sérülés után a Karcag ellen játszhat ismét (Fotó: honvedfc.hu)
Címkék
NB II Honvéd Pekár István
A labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd 22 éves középpályása, Pekár István számára nehezen indult az év: a játékost betegség és sérülés is hátráltatta, azonban a Karcagi SC elleni idegenbeli bajnokin, vasárnap ismét bevethető lesz – számolt be róla a klub honlapja.

A 22 éves Pekár István számára nem indult könnyen a 2026-os év, hiszen betegség miatt nem utazhatott el a csapattal a törökországi edzőtáborba, majd ezt követően több tétmérkőzést kénytelen volt kihagyni. A játékos a tavaszi szezonban aztán a Csákvár ellen lépett először pályára, majd a DVTK elleni kupameccsen ismét kezdőként számolt vele a szakmai stáb, de az előző heti, Békéscsaba 1912 Előre elleni találkozón Feczkó Tamás vezetőedző ismét nem számíthatott rá sérülés miatt. A középpályás a vasárnapi, Karcag elleni idegenbeli bajnokin azonban újra bevethető lesz.

Sajnos az új év nem úgy kezdődött, ahogyan szerettem volna, elkaptam egy vírust, ezért a felkészülés sajnos kimaradt, ami miatt az erőnlét visszaszerzése elég nehéz volt – mondta a klubhonlapnak Pekár. – Úgy gondolom, hogy miután visszatértem a betegségből, a stábbal nagyon jó protokollt dolgoztunk ki és örülök, hogy a Csákvár és a DVTK ellen is kezdő tudtam lenni. Sajnos még nem érzem magam százszázalékosnak, de azt gondolom, hogy hetek kérdése, és vissza tudom szerezni a tavalyi formámat. Szerencsére a csapat motivált; láttam, hogy jönnek a győzelmek és ez hajtott előre, hogy minél hamarabb visszatérjek.”

A listavezető Budapest Honvéd az NB II 23. fordulójában vasárnap 14 órától a Karcagi SC otthonában lép pályára.

 

Legfrissebb hírek

Szerződést hosszabbított fiataljával az NB II-es Videoton

Labdarúgó NB II
2026.03.20. 12:34

Márton Gábor sportigazgató lett az NB II-es Szentlőrincnél – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.03.19. 16:19

Női Magyar Kupa: a Fradi véget vetett az ETO sikersorozatának

Labdarúgó NB I
2026.03.18. 17:04

Urblík József: Örülnék, ha ez a jó formám a pályafutásom végéig tartana

Labdarúgó NB II
2026.03.18. 11:42

Edzőváltás az NB II-es Szentlőrincnél, Visinka távozott, Márton érkezhet

Labdarúgó NB II
2026.03.17. 14:33

A Vasas megnyerte a rangadót Mezőkövesden, óriási lépést tett a feljutás felé

Labdarúgó NB II
2026.03.16. 21:50

Erődemonstráció: hibátlan mérleggel nyerte a Honvéd-kupát az Elche

Minden más foci
2026.03.15. 20:41

Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 19:00
Ezek is érdekelhetik