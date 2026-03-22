Meg sem állt hat gólig a Csákvár, kiütötte a Kecskemétet

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE 6–1 (2–1)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Juhász Bálint (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

CSÁKVÁR: Bozó – Lorentz (Szalai P., 64.), Pál B., Umathum, Tifán (Helembai, a szünetben) – Herjeczki (Ominger B., 64.), Farkas A., Somfalvi (Radics, 72.), Haragos – Bányai, Szabó Bence (Krupa, 74.). Vezetőedző: Tóth Balázs

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi, Haris (Bocskay, 59.), Kovács B., Pljesovszki (Bolgár, a szünetben) – Bolyki (Czékus, 90.), Szabó Bálint (Eördögh, 59.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Bányai P. (6., 86.), Herjeczki (13., 62.), Szabó B. (56.), Pál B. (73.), ill. Pálinkás (19. – 11-esből)

Kiállítva: Pálinkás (47.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Nehéz időszakon vagyunk túl, a csapat erejét mutatja, hogy így kijöttünk belőle. Az első félidőben nem volt benne a játékban, hogy ekkora különbséggel nyerünk, Bozó Mirkó bravúrjai kellettek hozzá, hogy előnnyel forduljunk. A kiállítás után viszont szinte minden lehetőségünket gólra váltottunk.

Tímár Krisztián: – Nagyon felelőtlen dolgokat műveltünk és olyan súlyos egyéni hibákat követtünk el, amelyeket ezen a szinten már nem szabad.

Ez a kép is sokat mondó: a sárga mezben játszó csákváriak állva hagyták ellenfelüket (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Álomrajtot vett a csákvári gárda, és alig negyedóra alatt kétgólos előnyre tett szert. Mielőtt azonban hátra dőlhettek volna a szurkolóik, egy bután összehozott tizenegyesből visszajött a meccsbe a KTE. Ettől kezdve a lila-fehér gárda nyomás alatt tartotta vendéglátója kapuját, és csak Bozó Mirkó bravúrjain múlott, hogy előnnyel térhetett pihenőre a Csákvár.

A szünet után Pálinkás Gergő felelőtlen, meggondolatlan cselekedete miatt gyorsan emberhátrányba került a Kecskemét, a létszámfölényt pedig a lényegesen mozgékonyabb, gyorsabb csákvári támadók megbosszulták. A nagy kedvvel játszó Bányai Péter vezérletével tetszés szerint alakították és használták ki helyzeteiket, és végül kiütéses győzelmet arattak a hajrára teljesen széteső Kecskemét ellen. 6–1