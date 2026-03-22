Egy sorozat véget ért: Ajkán vesztette el tavaszi idegenbeli veretlenségét a Békéscsaba

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

FC AJKA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–0 (1–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 750 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)

AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai – Csizmadia Z., Tóth G. (Kenderes, 26.) – Mohos (Papp M., 90+3.), Sejben (Csörnyei, 90+3.), Doncsecz (Kopácsi, 61.) – Cipf (Csóka, 61.). Megbízott edző: Gaál Bálint

BÉKÉSCSABA: Póser – Szabó B. (Papp Á., 80.), Kuzma, Viczián, Kelemen D. – Pintér B., Kóródi (Sármány, 67.), Zsolnai (Major G., 59.), Mikló – Ésik (Igricz, 67.), Borsos (Daru, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Cipf (19. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Nem kezdtünk jól, az első negyedórában nem találtuk a ritmust, de a nehéz helyzetekben jól reagáltunk. A büntető fordulópontot jelentett, összességében a játék képe és a helyzetek alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Csató Sándor: – Csalódott vagyok, mert legalább egy pontot szerettünk volna szerezni. Az első nagyobb helyzet a miénk volt, és az ilyen mérkőzéseken kulcskérdés, ki szerzi meg a vezetést. Ezután jött a büntető, amelyből a hazaiak előnybe kerültek, és agresszívan, harcosan meg is őrizték azt a találkozó végéig. Amíg nem tudunk helyzeteket kialakítani és értékesíteni, addig nehéz dolgunk lesz, ebben az osztályban minden győzelemnek óriási jelentősége van.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kulcsfontosságú alsóházi rangadó várt az FC Ajkára, amely az utolsó nyolc forduló során mindössze három alkalommal szerepel hazai pályán, ráadásul mindháromszor közvetlen riválist fogad – így a Békéscsaba, a Tiszakécske és a Szeged elleni mérkőzések kiemelt jelentőséggel bírnak számára a bennmaradás szempontjából.

A viharsarkiak hasonló célokkal érkeztek Ajkára: a bakonyiaknál három ponttal kevesebbet gyűjtő Békéscsaba közel négy hónapja tartó idegenbeli veretlenségének megőrzésére készült, ráadásul jó emlékekkel térhetett vissza a Városi Sportcentrumba, ahol legutóbb 2023. május 21-én kapott ki – vagyis 1036 napja nem szenvedett vereséget Ajkán.

Az első félidő tapogatózó játékkal indult, a vendégek többet birtokolták a labdát és igyekeztek kezdeményezni, az első komoly lehetőség azonban a hazaiak előtt adódott. Nem sokkal később a túloldalon Ésik Ákos került ajtó-ablak helyzetbe, de nem találta el a kaput. A játékrész összességében kevés eseményt hozott, a különbséget végül a 19. percben kiharcolt és értékesített tizenegyes jelentette: Cipf Dominik büntetőből szerzett vezetést az Ajkának. A folytatásban hosszú ideig csordogált a játék, majd a félidő hajrájára némileg megélénkült az iram, de újabb találat nem született.

A fordulás után a bakonyiak magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és rövid idő alatt eldönthették volna a mérkőzést: előbb Kuzma mentett a gólvonal elől, majd Viczián blokkolt hatalmasat, mindkétszer kisegítve a már vert helyzetben lévő Póser kapust. Nem sokkal később két vitatott jelenet is borzolta a kedélyeket: a sajtóhelyről úgy tűnt, hogy mindkét esetben tizenegyes illette volna meg az Ajkát: előbb Mikló rántotta le Tart, majd Mohos tört kapura két védő között, Póser kivetődött elé és ütközött a hazai támadóval, a játékvezető azonban mindkét alkalommal továbbot intett.

A hajrához közeledve egyre töredezettebbé vált a játék, a Békéscsaba ugyan erőlködött, de nem igazán tudott veszélyt kialakítani, míg a házigazdák fegyelmezetten menedzselték az időt és az előnyüket. A bakonyiak megérdemelten tartották otthon a három pontot, sikerükkel nagy lépést téve a bennmaradás felé, ráadásul hazai pályán 2025. november 30. óta először hoztak le bajnoki mérkőzést kapott gól nélkül. 1–0