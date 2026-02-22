Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO FC 0–1

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első idei vereséget jelentette

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.02.22. 13:32
null
A Békéscsaba ellen folytatná az idei veretlenségét a zuglói csapat (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
Címkék
Békéscsaba NB II BVSC élő közvetítés
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a BVSC_Zugló hazai közönség előtt büntetőből sem tudott betalálni a Békéscsabának, a vendégek azonban egy szöglet utáni szituációt gólra váltottak, és 1–0-ra megnyerték a mérkőzést. A lila-fehérek első idegenbeli győzelmüket aratták ebben a bajnokságban és elléptek a kieső zónából.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 0–1 (0–0)
Budapest, Szőnyi út, 240 néző Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)
BVSC: Petroff – Babós, Benkő-Bíró, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik (Kelemen P. 90.), Katona M., Csernik (Farkas B., a szünetben) – Dénes A. (Blyzniuk, 74.) Bacsa P. (Ominger, a szünetben) Horváth Sz. (Pekár L., 74.) Vezetőedző: Dragan Vukmir 
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 74.), Kelemen D., Szabó B. (Papp Á., 74.), Kotula – Kuzma, Mikló – Borsos F. (Sármány, 64.), Balla, Zsolnai (Koródi N., 81.) – Nagy R. (Daru B., 64.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Daru B. (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ
Az első félidő nem az intenzitásról szólt. A csapatok kioltották egymást, és ritkán jutottak el a kapukig. Pár kapura lövést láthattunk ugyan, ám igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Inkább a Békéscsaba tudta valamennyire dominálni a játékot és kezdeményezett többet. A BVSC igyekezett minél intenzívebben visszaszerezni a labdákat.
A második félidő már sokkal izgalmasabb volt. Már rögtön az elején tizenegyeshez jutott a hazai csapat, Póser Dániel azonban kivédte Horváth Szabolcs lövését és a BVSC ezután sem tudott betalálni. A Békéscsaba azonban kihasznált egy szögletet és Daru Bence révén megszerezte a meccs egyetlen gólját. A mérkőzés ezután intenzívebbé vált. A második félidőben jellemzőek voltak a kemény belépők, így ebben a játékrészben összesen öt sárga lapot mutatott fel a játékvezető. Az eredmény már nem változott, a Békéscsaba első idegenbeli győzelmét aratta a bajnokságban és ellépett a kieső zónából. 0–1


PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tavaszi szezonban még veretlen BVSC az idegenben nyeretlen Békéscsaba ellen.

 

Békéscsaba NB II BVSC élő közvetítés
Legfrissebb hírek

NB II: Bp. Honvéd–FC Ajka

Labdarúgó NB II
57 perce

Bombagól hozta meg az áttörést, a Vasas legyőzte az újoncot

Labdarúgó NB II
58 perce

NB II: Soroksár SC–HR Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

Folytatódott a Budafok jó sorozata, a Csákvár vereséggel távozott a fővárosból

Labdarúgó NB II
2 órája

Küzdelmes meccs után vihet haza egy pontot Szentlőrincről a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2 órája

Röpködtek a lapok Szegeden, elvitt egy pontot a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
4 órája

Az FTC nyert Dániában, de rájátszásra kényszerül a negyeddöntőért a női kézi BL-ben

Kézilabda
22 órája
Ezek is érdekelhetik