A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első idei vereséget jelentette

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 0–1 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 240 néző Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

BVSC: Petroff – Babós, Benkő-Bíró, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik (Kelemen P. 90.), Katona M., Csernik (Farkas B., a szünetben) – Dénes A. (Blyzniuk, 74.) Bacsa P. (Ominger, a szünetben) Horváth Sz. (Pekár L., 74.) Vezetőedző: Dragan Vukmir

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 74.), Kelemen D., Szabó B. (Papp Á., 74.), Kotula – Kuzma, Mikló – Borsos F. (Sármány, 64.), Balla, Zsolnai (Koródi N., 81.) – Nagy R. (Daru B., 64.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Daru B. (72.)



ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidő nem az intenzitásról szólt. A csapatok kioltották egymást, és ritkán jutottak el a kapukig. Pár kapura lövést láthattunk ugyan, ám igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Inkább a Békéscsaba tudta valamennyire dominálni a játékot és kezdeményezett többet. A BVSC igyekezett minél intenzívebben visszaszerezni a labdákat.

A második félidő már sokkal izgalmasabb volt. Már rögtön az elején tizenegyeshez jutott a hazai csapat, Póser Dániel azonban kivédte Horváth Szabolcs lövését és a BVSC ezután sem tudott betalálni. A Békéscsaba azonban kihasznált egy szögletet és Daru Bence révén megszerezte a meccs egyetlen gólját. A mérkőzés ezután intenzívebbé vált. A második félidőben jellemzőek voltak a kemény belépők, így ebben a játékrészben összesen öt sárga lapot mutatott fel a játékvezető. Az eredmény már nem változott, a Békéscsaba első idegenbeli győzelmét aratta a bajnokságban és ellépett a kieső zónából. 0–1



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tavaszi szezonban még veretlen BVSC az idegenben nyeretlen Békéscsaba ellen.