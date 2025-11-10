Nemzeti Sportrádió

Videó: elképesztő, félpályás gólt szerzett az 51 éves Vincze Ottó

2025.11.10.
félpályás gól magyar foci Vincze Ottó
Vincze Ottó rúgótechnikája még mindig a régi: a korábbi ferencvárosi közönségkedvenc elképesztő, félpályás góllal járult hozzá csapata, a Bágyogszovát 2–0-s győzelméhez az Enese ellen a Győr-Moson-Sopron vármegyei III. osztályban.

Vincze Ottó fénykorában is híres volt a kiváló rúgótechnikájáról, és úgy tűnik, ez a képessége 51 éves korára sem kopott semmit: a korábbi magyar válogatott labdarúgó a Bágyogszovát játékosaként szerzett egy ritkánt látott gólt az Enese elleni összecsapás 30. percében, amikor a fél pályáról ívelt az ellenfél kapujába. 

 

