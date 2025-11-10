Videó: elképesztő, félpályás gólt szerzett az 51 éves Vincze Ottó

Vincze Ottó fénykorában is híres volt a kiváló rúgótechnikájáról, és úgy tűnik, ez a képessége 51 éves korára sem kopott semmit: a korábbi magyar válogatott labdarúgó a Bágyogszovát játékosaként szerzett egy ritkánt látott gólt az Enese elleni összecsapás 30. percében, amikor a fél pályáról ívelt az ellenfél kapujába.