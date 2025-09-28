Női kézilabda El: szerb ellenfél vár az Esztergomra

A Crvena zvezdát kapta a Mol Esztergom női kézilabdacsapata az Európa-liga selejtezőjében. A belgrádi csapat két győzelemmel búcsúztatta a svájci Spono Eaglest az első körben, a párharc mindkét mérkőzését a szerb fővárosban rendezték: szombaton 37–23-as, vasárnap 29–24-es hazai siker született.

A Crvena zvezda legismertebb játékosa a 45 éves norvég kapus, Katrine Lunde, aki háromszoros olimpiai aranyérmes, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, a női Bajnokok Ligája történetében egyedüliként hétszeres győztes. Szombaton 12 védéssel járult hozzá a sikerhez, vasárnap nem játszott.

A selejtező 2. fordulójában az első meccset november 8-án vagy 9-én rendezik Esztergomban, a visszavágót pedig egy héttel később Belgrádban. A párharc győztese a csoportkörbe jut.

A Mosonmagyaróvár a görög OF Neasz Joniasz együttesével játszik a csoportkörbe jutásért.