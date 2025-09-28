Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda El: szerb ellenfél vár az Esztergomra

2025.09.28. 18:00
A Crvena zvezdával játszanak az esztergomiak (pirosban) az El-selejtező második körében (Fotó: Facebook/Esztergom Handball)
Mol Esztergom Crvena zvezda Európa-liga
A szerb Crvena zvezda lesz a Mol Esztergom ellenfele a női kézilabda Európa-liga-selejtező 2. fordulójában.

A Crvena zvezdát kapta a Mol Esztergom női kézilabdacsapata az Európa-liga selejtezőjében. A belgrádi csapat két győzelemmel búcsúztatta a svájci Spono Eaglest az első körben, a párharc mindkét mérkőzését a szerb fővárosban rendezték: szombaton 37–23-as, vasárnap 29–24-es hazai siker született.

A Crvena zvezda legismertebb játékosa a 45 éves norvég kapus, Katrine Lunde, aki háromszoros olimpiai aranyérmes, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, a női Bajnokok Ligája történetében egyedüliként hétszeres győztes. Szombaton 12 védéssel járult hozzá a sikerhez, vasárnap nem játszott.

A selejtező 2. fordulójában az első meccset november 8-án vagy 9-én rendezik Esztergomban, a visszavágót pedig egy héttel később Belgrádban. A párharc győztese a csoportkörbe jut.

A Mosonmagyaróvár a görög OF Neasz Joniasz együttesével játszik a csoportkörbe jutásért.

 

