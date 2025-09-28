Nemzeti Sportrádió

A férfi kézilabda NB I-ben az FTC nyerte meg az ETO elleni csatát

2025.09.28.
Lékai Máté (labdával) négy gólt lőtt az ETO ellen (Fotó: fradi.hu, archív)
A férfi kézilabda NB I 4. fordulójában vasárnap az FTC 33–32-re nyert az ETO ellen.

 

Az első három meccsét megnyerő ETO az egy győzelemmel és két vereséggel rajtoló Ferencvároshoz látogatott a férfi kézilabda NB I 4. fordulójában. Érdekesség, hogy az ETO és az FTC vasárnap a labdarúgó NB I-ben is összecsap, de ott Győrben. A kézimeccset a kisalföldiek kezdték jobban, akik hat perc elteltével 6–2 -re vezettek, indításból, átlövésből, hetesből és egy hát mögötti passzt követően beállóból is betaláltak. Pásztor István időkérését követően két gólt lefaragott hátrányából az FTC, és a hazaiak lendületét az sem vetette vissza, hogy a 22. percben ütésért piros lappal kizárták Ancsin Gábort. A szünet előtt 15–15-nél egyenlített az FTC, amire azonban második gólját szerző Krakovszki Zsolt még válaszolt, így egy félidő után 16–15-re vezetett az ETO.

A második félidő elején fordított az FTC 20–19-nél. Ezután felváltva vezettek a csapatok, a folytatásban is sok gól született, ez a meccs egyik oldalon sem a kiváló védekezésről szólt. Az utolsó két perc 33–32-es ferencvárosi vezetésnél kezdődött meg Nagy Bence és Juhász Ádám egy-egy gólja után, és meg is tartotta az előnyét a hazai csapat, így kézilabdában a Ferencváros nyerte a vasárnapi, Győr elleni zöld-fehér rangadót. A meccs legeredményesebb játékosa a hét gólt szerző ferencvárosi Nagy Bence volt. 

Ferencvárosi TC–Győr 33–32 (15–16)

18.00: MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged

 

