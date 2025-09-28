Nemzeti Sportrádió

Nehéz helyzetben a DAC női kézilabdacsapata

2025.09.28. 18:31
Fotó: Elche
A dunaszerdahelyi női kézilabdázók alaposan megnehezítették a saját dolgukat: az Európa-kupa 2. fordulójának első találkozóján az Atticgo BM Elche otthonában 31–21-es vereséget szenvedtek.

 

A vendégek – akiknél hiányzott két meghatározó játékos, Eliska Desortová és Emma Boada Coronado – jól kezdtek, 3–2-re szépítettek, de az Elche ezután öt gólt szerzett zsinórban.

A 21. percben már tíz góllal vezettek a hazaiak (15–5). Sem a dunaszerdahelyi mester, Debre Viktor időkérései, sem a cserék nem tudták megtörni a spanyolok lendületét, sőt, a különbség a második félidőben tovább nőtt.

Az utolsó tíz percben javult a dunaszerdahelyi támadójáték: az 55. percben még 14 gólos hátrányban volt a DAC, de nem kapott több gólt. A 2023–2024-es EHF-kupa győztes Elche 500 néző előtt 31–21-re győzött.

„Megilletődötten, és az ellenfelet nagyon tisztelve kezdtük a mérkőzést. Mire felocsúdtunk, átgázoltak rajtunk a hazaiak. Nem működtek a megbeszélt dolgok, sem a védekezésben, sem a támadásban. Sok technikai hibát követtünk el, és a helyzeteinket sem lőttük be. A második félidőre feljavultunk. Ötven százalékkal kevesebb gólt kaptunk és száz százalékkal többet lőttünk, mint az első harminc percben. Sajnos, így is tízgólos vereséget szenvedtünk. Nagyon megéreztük a három hete sérült Eliska Desortová és a szerdán térdsérülés miatt hosszabb időre kidőlt Emma Boada Coronado hiányát. Nehéz visszavágó elé nézünk, de megpróbáljuk a lehetetlent is” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Horváth Zoltán, a HC DAC elnöke.

A visszavágóra Dunaszerdahelyen október 5-én, 19.00 órakor kerül sor.

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-KUPA
2. forduló
Atticgo BM Elche–HC DAC Dunaszerdahely 31–21 (21–7)

 

