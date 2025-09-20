Kétszer annyi gólt dobott a Veszprém, mint a PLER

A Veszprémben Mikael Appelgren 40 százalékkal védett, a szlovák-magyar kettős állampolgár Dopjera Ádám, az izlandi Bjarki Már Elísson és Ali Zein is hat gólt dobott a PLER kapujába.

A Ferencváros a félidőben hat góllal vezetett a Komló ellen idegenben, ám a végén mégis a hazaiak örülhettek. Jurij Melnicsuk 12, Menyhárt Máté 10 gólt dobott a Komlóban.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

3. FORDULÓ

One Veszprém HC–PLER-Budapest 42–21 (21–12)

Veszprém, 650 néző. V: Hornyik, Zörgő

VESZPRÉM: APPELGREN – GÁNCS-PETŐ 5, Martinovic 2, Pesmalbek 2, Ligetvári, Hesam 3, ELÍSSON 6. Csere: el-Dera 3, Adel 2, Thiagus Petrus, ALI ZEIN 6, Molnár R. 2, Remili 4, DOPJERA 6, Marguc 1 (1). Edző: Xavier Pascual

PLER: Bősz – Farkas G., MARKEZ 6, Fekete Á., BOGNÁR N. 4, Várszegi 1, Sunajko S. 2. Csere: Kránitz (kapus), Groff, Vuksic, Kavin 2, Kemény L. 1, Ocvirk 1 (1), Pordán, Farkas G. 3, Fodor M. 1. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 13. p.: 7–7. 20. p.: 13–9. 27. p.: 19–11. 33. p.: 25–13. 40. p.: 19–16. 46. p.: 33–18. 52. p.: 35–20. 58. p.: 39–20. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Az elején nem koncentráltunk százszázalékosan, sok labdát veszítettünk el támadásban, de a csapat jól reagált, gyorsabbak és agresszívebbek lettünk, annak pedig külön örülök, hogy a fiatalok sokat a pályán lehettek és jól játszottak.

Lepsényi Sándor: – Ezen a mérkőzésen már szempont volt, hogy több lehetőséget kapjanak azok, akik kevesebbet játszottak az elmúlt fordulókban, a fiatalok pedig visszanyerjék a formájukat. Persze jobb lett volna, ha szorosabb meccset játsszunk, de számunkra most már a Komló a prioritás.

Csurgói KK–NEKA 27–27 (11–12)

Csurgó, 500 néző. V: Hajdu, Fekete

CSURGÓ: VÁCZI D. – Maracskó 1, BRAJOVICS 5, Kiss B. 4, Vranjes 1, Gábor M., Bazsó 1. Csere: ZAPONSEK (kapus), Vasvári, Herceg, D. ALILOVIC 10 (6), Rotim 1, Horváth P., Pipp , Szűcs B 4, Füstös B. Edző: Alem Toszkics

NEKA: MIKLER K. – SZÜCS B. 4, Kathi 2, Mészáros 3, Bugyáki 2, Grünfelder 2, TÓTH L. 4. Csere: Podoba (kapus), Kovács T., Kovács D. 4 (2), Szepesi 1, Balogh D., Vári 2, Kollár B., Török 3, Pál Sz. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 12. p.: 6–5. 19. p.: 7–9. 24. p.: 8–11. 27. p.: 10-12. 34. p.: 11–14. 39. p.: 13–17. 44 p.: 18–20. 48. p.: 21–22. 56. p.: 25–25. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Megszereztük, de nem érdemeltük meg az egy pontot. Nem vagyok elégedett az elmúlt hét munkájával, de ezt is ki fogjuk elemezni, és remélem tanulunk belőle. Nagyon jó fiatal csapat volt az ellenfelünk.

Ifj. Sótonyi László: – Ez volt az a döntetlen, aminek senki sem örült. Igyekeztünk felkészülni a Csurgóból, és jól játszottunk szinte végig a találkozón. Néha azonban az ilyen meccseket az egyéniségek döntik el, de ez nekünk még nem sikerült. Bízom benne, hogy egyre jobban összeérik a csapatom, sokat dolgozunk és sokat tanulunk az ilyen mérkőzésekből. Büszke vagyok rájuk.

Carbonex-Komló–FTC-Green Collect 38–36 (15–21)

Komló, 1000 néző. V: Bóna, Földesi

KOMLÓ: Ágoston Á – Urbán, Doncov 2, MELNYICSUK 12 (3), Zennadi 3, JERKOVIC 5, MENYHÁRT 10 (2). Csere: VJUNYIK (kapus), BORSOS 3, Váczi M. 2, Szöllősi O. 1, Ács P., Balogh N., Varga Sz., Ág B.. Edző: György László

FERENCVÁROS: Győri K. – BUJDOSÓ 9, ANCSIN 6, Karai 1, Győri M. 2, Kovacsics 2, LÉKAI 6 (2). Csere: Borbély (kapus), NAGY B. 6, Debreczeni 2, Prainer, Füzi, Csanálosi, Csörgő, Juhász Á. 2. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 12. p.: 9–9. 21. p.: 13–15. 28. p.: 15–20. 36. p.: 21–24. 43. p.: 26–26. 52. p.: 34–29. 59. p.: 38–35. Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Piros lap: Zennadi (33. p.). Hétméteresek: 6/5, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

György László: – A szünetben a játékosokon számonkértük, hogy a huszadiktól a harmincadik percig mit csináltak. Utána rendeztük a sorokat, az akarat, a diadal hozta a sikert, de ne feledjük, a bajnokságnak majd májusban lesz vége.

Pásztor István: – Semmi olyan sem történt a pályán, amit nem láttunk, amire nem készültünk volna fel. A térfélcsere után azonban három olyan hibát is elkövettünk, amit még a szivacskézilabdában is kinevetnek. A komlóiak teljes mértékben megérdemelték a sikert.