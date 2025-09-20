Nemzeti Sportrádió

Kétszer annyi gólt dobott a Veszprém, mint a PLER

R. P.R. P.
2025.09.20. 19:50
Ligetvári Patrik (Fotó: Szabó Miklós, archív)
A férfi kézilabda NB I 3. fordulójában a Veszprém 42–21-re legyőzte a PLER-t. A Ferencváros hat góllal vezetett a szünetben, mégis kikapott kettővel a Komlótól.

 

A Veszprémben Mikael Appelgren 40 százalékkal védett, a szlovák-magyar kettős állampolgár Dopjera Ádám, az izlandi Bjarki Már Elísson és Ali Zein is hat gólt dobott a PLER kapujába.

A Ferencváros a félidőben hat góllal vezetett a Komló ellen idegenben, ám a végén mégis a hazaiak örülhettek. Jurij Melnicsuk 12, Menyhárt Máté 10 gólt dobott a Komlóban.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
3. FORDULÓ
One Veszprém HC–PLER-Budapest 42–21 (21–12)
Veszprém, 650 néző. V: Hornyik, Zörgő
VESZPRÉM: APPELGREN – GÁNCS-PETŐ 5, Martinovic 2, Pesmalbek 2, Ligetvári, Hesam 3, ELÍSSON 6. Csere: el-Dera 3, Adel 2, Thiagus Petrus, ALI ZEIN 6, Molnár R. 2, Remili 4, DOPJERA 6, Marguc 1 (1). Edző: Xavier Pascual
PLER: Bősz – Farkas G., MARKEZ 6, Fekete Á., BOGNÁR N. 4, Várszegi 1, Sunajko S. 2. Csere: Kránitz (kapus), Groff, Vuksic, Kavin 2, Kemény L. 1, Ocvirk 1 (1), Pordán, Farkas G. 3, Fodor M. 1. Edző: Lepsényi Sándor
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 13. p.: 7–7. 20. p.: 13–9. 27. p.: 19–11. 33. p.: 25–13. 40. p.: 19–16. 46. p.: 33–18. 52. p.: 35–20. 58. p.: 39–20. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/0, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: Az elején nem koncentráltunk százszázalékosan, sok labdát veszítettünk el támadásban, de a csapat jól reagált, gyorsabbak és agresszívebbek lettünk, annak pedig külön örülök, hogy a fiatalok sokat a pályán lehettek és jól játszottak.
Lepsényi Sándor: – Ezen a mérkőzésen már szempont volt, hogy több lehetőséget kapjanak azok, akik kevesebbet játszottak az elmúlt fordulókban, a fiatalok pedig visszanyerjék a formájukat. Persze jobb lett volna, ha szorosabb meccset játsszunk, de számunkra most már a Komló a prioritás.

Csurgói KK–NEKA 27–27 (11–12)
Csurgó, 500 néző. V: Hajdu, Fekete
CSURGÓ: VÁCZI D. – Maracskó 1, BRAJOVICS 5, Kiss B. 4, Vranjes 1, Gábor M., Bazsó 1. Csere: ZAPONSEK (kapus), Vasvári, Herceg, D. ALILOVIC 10 (6), Rotim 1, Horváth P., Pipp , Szűcs B 4, Füstös B. Edző: Alem Toszkics
NEKA: MIKLER K. – SZÜCS B. 4, Kathi 2, Mészáros 3, Bugyáki 2, Grünfelder 2, TÓTH L. 4. Csere: Podoba (kapus), Kovács T., Kovács D. 4 (2), Szepesi 1, Balogh D., Vári 2, Kollár B., Török 3, Pál Sz. Edző: Sótonyi László
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 12. p.: 6–5. 19. p.: 7–9. 24. p.: 8–11. 27. p.: 10-12. 34. p.: 11–14. 39. p.: 13–17. 44 p.: 18–20. 48. p.: 21–22. 56. p.: 25–25. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 5/2
MESTERMÉRLEG
Alem Toszkics: – Megszereztük, de nem érdemeltük meg az egy pontot. Nem vagyok elégedett az elmúlt hét munkájával, de ezt is ki fogjuk elemezni, és remélem tanulunk belőle. Nagyon jó fiatal csapat volt az ellenfelünk.
Ifj. Sótonyi László: – Ez volt az a döntetlen, aminek senki sem örült. Igyekeztünk felkészülni a Csurgóból, és jól játszottunk szinte végig a találkozón. Néha azonban az ilyen meccseket az egyéniségek döntik el, de ez nekünk még nem sikerült. Bízom benne, hogy egyre jobban összeérik a csapatom, sokat dolgozunk és sokat tanulunk az ilyen mérkőzésekből. Büszke vagyok rájuk.

Carbonex-Komló–FTC-Green Collect 38–36 (15–21)
Komló, 1000 néző. V: Bóna, Földesi
KOMLÓ: Ágoston Á – Urbán, Doncov 2, MELNYICSUK 12 (3), Zennadi 3, JERKOVIC 5, MENYHÁRT 10 (2). Csere: VJUNYIK (kapus), BORSOS 3, Váczi M. 2, Szöllősi O. 1, Ács P., Balogh N., Varga Sz., Ág B.. Edző: György László
FERENCVÁROS: Győri K. – BUJDOSÓ 9, ANCSIN 6, Karai 1, Győri M. 2, Kovacsics 2, LÉKAI 6 (2). Csere: Borbély (kapus), NAGY B. 6, Debreczeni 2, Prainer, Füzi, Csanálosi, Csörgő, Juhász Á. 2. Edző: Pásztor István
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 12. p.: 9–9. 21. p.: 13–15. 28. p.: 15–20. 36. p.: 21–24. 43. p.: 26–26. 52. p.: 34–29. 59. p.: 38–35. Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Piros lap: Zennadi (33. p.). Hétméteresek: 6/5, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
György László: – A szünetben a játékosokon számonkértük, hogy a huszadiktól a harmincadik percig mit csináltak. Utána rendeztük a sorokat, az akarat, a diadal hozta a sikert, de ne feledjük, a bajnokságnak majd májusban lesz vége.
Pásztor István: – Semmi olyan sem történt a pályán, amit nem láttunk, amire nem készültünk volna fel. A térfélcsere után azonban három olyan hibát is elkövettünk, amit még a szivacskézilabdában is kinevetnek. A komlóiak teljes mértékben megérdemelték a sikert.

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Szeged44156–114+428
2. Veszprém33129–83+466
3. Győr3399–76+236
4. Tatabánya33100–82+186
5. Komló32191–88+34
6. Balatonfüred21165–62+32
7. Budai Farkasok-Rév21155–59–42
8. FTC312102–115–132
9. Budakalász31287–106–192
10. Gyöngyös31281–100–192
11. Csurgó31284–93–91
12. NEKA31273–86–131
13. Szigetszentmiklós44106–127–210
14. PLER3379–116–370

 

 

Ezek is érdekelhetik