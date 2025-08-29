Szijjártó Péter szerint a Honvéd jövőre visszajuthat az NB I-be

Déri Stefi a csapat feljutási esélyeit illetően kérdezte Szijjártó Pétert, aki Budapest Honvéd-felirattal ellátott pólóban jelent meg az esményen: „Nehéz, mert az NB II egy nagyon nehéz bajnokság sok szempontból, de azt gondolom, hogy az elmúlt éveket összevetve most van a legjobb esélyünk rá – kezdte a külgazdasági és külügyminiszter. – Több ok miatt is, egyrészt stabil a háttér, nyugalom van, a szakmai munka kifejezetten magas színvonalú, az akadémia az egyik legjobban teljesít az országban és az NB II mezőnyét most úgy látom, hogy reális esély van arra, hogy jövőre visszakerüljünk oda, ahova mindig is tartoztunk.”

A Budapest Honvéd számára jól indult az NB II 2025–2026-os idénye: a kispesti együttes öt forduló után négy győzelem mellett csupán egyszer kapott ki, ezzel egypontos előnnyel vezeti a tabellát a második helyezett Szeged előtt.